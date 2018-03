Wechsel im Top-Management

Die Laufbahn von Takeshi Sugiyama bei Mitsubishi Electric begann bereits 1979 als Ingenieur in Himeji. 2014 wurde er zum Executive Officer und Group President der Living Environment & Digital Media Group ernannt. Zwei Jahre später erklomm er als Senior Vice President und Group President der Living Environment & Digital Media Equipment Group den nächsten Schritt. 2017 wurde Takeshi Sugiyama zum Representative Executive Officer, Executive Vice President and Group President of Living Environment & Digital Media Equipment Group befördert.

Masaki Sakuyama startete seine Karriere 1977 bei der Mitsubishi Electric Corporation. 2010 stieg er zum Senior Vice President und Senior General Manager der Corporate Strategic Planning Division auf. Vor seiner Ernennung zum Präsidenten & CEO von Mitsubishi Electric im Jahre 2014 verantwortete er als als Executive Vice President und Group President den Geschäftsbereich Semiconductor & Devices.

