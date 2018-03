Punktschweißen und Handling mit maximaler Reichweite

Mit dem neuen Modell BX200X reagiert Kawasaki Robotics nun auf die steigenden Ansprüche des europäischen Marktes – unter anderem in den Bereichen Punktschweißen und Handling. Der BX200X bietet die gleiche Leistung und Tragkraft von 200 kg des BX200L – erweitert die effektive Reichweite des Roboters aber von 2.597 mm auf 3.412 mm. Ein entscheidender Vorteil: Die Konfiguration des BX200X basiert zum größten Teil auf den Modellen BX200L und BX300L – so lassen sich die bestehenden BX-Ersatzteile auch für das neue Modell nutzen. Wie die anderen Roboter der B Serie überzeugt auch der BX200X durch maximale Leistung auf kurzen Wegen, wie sie gerade beim Automatisieren von Punktschweißprozessen gefordert wird. Kawasaki Robotics verfolgt auch bei der B Serie konsequent das Ziel, platzsparende und zugleich flexible Roboter zu bauen. Die stark reduzierten Dimensionen des Sockels ermöglichen maximale Tragkraft bei minimalem Platzbedarf. Die Hollow Wrist-Bauweise ermöglicht auch in Bauweise mit größerer Reichweite die einfache interne Führung von Schlauchpaketen. Hierdurch wird die Haltbarkeit aller Komponenten extrem erhöht und unerwünschte Störkonturen für Simulation und Betrieb werden effektiv beseitigt.