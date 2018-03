Mit Zuversicht ins neue Jahr

Besonders stark wächst der Umsatz des Kamerabauers derzeit auf dem asiatischen und dem nordamerikanischen Kontinent. Und so wird nur drei Jahre nach Produktion der 500.000sten IDS-Kamera im Laufe des ersten Halbjahres die Auslieferung der Millionsten Kamera erwartet. Der steigenden Nachfrage entsprechend wird der Firmensitz in Obersulm bis 2019 weiter ausgebaut. Geplant ist ein Technologiezentrum mit einer Fläche von rund 3.200 qm. Die Einführung einer neuen Gerätegeneration Vision-App basierter Sensoren und Kameras steht für die Weiterentwicklung und den Ausbau des Unternehmens durch die Erschließung neuer Geschäftsfelder: der IDS NXT vegas ermöglicht und unterstützt vernetzte Anwendungen der Industrie 4.0. Für das VISION Jahr 2018 sind weitere smarte Produktneuheiten in der IDS NXT Plattform geplant. Aber auch für das stark wachsende 3D-Vision Segment und das Portfolio klassischer Industriekameras stehen zahlreiche Neuheiten auf dem Entwicklungsplan. Mit nachhaltigen Lösungen und bewusstem Handeln unterstützt das Unternehmen die Nachhaltigkeitsinitiative Blue Competence des VDMAs. Neue Technologien und Produkte aus dem Hause IDS tragen der Verantwortung für Mensch und Umwelt Rechnung. Die Auszeichnung „Familienbewusstes Unternehmen“, die IDS kürzlich von Wirtschaftsministerium, Arbeitgeberverband und Landesfamilienrat Baden Württembergs erhielt, ist Ausdruck der mitarbeiterorientierten Firmenphilosophie. IDS beschäftigt derzeit rund 240 Mitarbeiter und ist mit Niederlassungen in USA, Japan und UK sowie mit Repräsentanzbüros in Frankreich, den Niederlanden und Korea vertreten. Das Produktspektrum umfasst Industriekameras mit USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 und GigE Anschluss, 3D Kamerasysteme sowie Vision-App basierte Sensoren und Kameras. www.ids-imaging.de