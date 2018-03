Keep it simple

RS Components (RS), die Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), der globale Distributor für Ingenieure und Techniker, liefert die neueste Generation von LOGO! 8 Logiksteuerungsmodulen für industrielle Anwendungen. Sie sind jetzt einfach über den neuen LOGO! Web-Editor von Siemens steuerbar. Zum Beispiel können Anwender ihre LOGO! 8 Schalt- und Automatisierungslösungen für Gebäude-, Schaltschrank-, Maschinen- und Anlagenbau individuell und einfach über das Internet visualisieren und steuern. Nutzer können sogar ein echtes Foto eines einzelnen Automationsobjekts verwenden und es mit selbstdefinierten visuellen Sensordaten oder Schaltelementen ergänzen. Über einen Computer, Smartphone oder Tablet können sie dann beispielsweise eine Heizung oder ein Alarmsystem überwachen und/oder Schaltvorgänge vornehmen. Als idealer Einstieg in die Welt der Automatisierung konzipiert, umfasst die LOGO! 8-Serie acht Basis-CPU-Module. Sie bieten Ethernet-Konnektivität und eine verbesserte Hardware mit platzsparenden Displays und benutzerfreundlicher Software. Über das vollständige Angebot an LOGO! 8 Logik-Controllern hinaus arbeitet RS eng mit Siemens zusammen, um Kunden einen reibungslosen Übergang auf die neueste Serie zu ermöglichen. RS hat bereits ein globales Programm eingeführt, um Kunden über das Upgrade und die sich bietenden Möglichkeiten für zukünftige Designs zu informieren. Die intelligenten Logikmodule der Reihe LOGO! 8 von Siemens mit Web-Editor liefert RS jetzt in den Regionen EMEA und Asia Pacific. https://de.rs-online.com/web/