Galaktisches Antriebssystem

Den Besuchern des Messestandes präsentiert Wittenstein zum einen fünf unterschiedliche Baugrößen und auch eine neue Bauform des Galaxie Antriebssystems. Hierzu zählen die Kompaktaus-führung Galaxie D in Baugröße 085 für den Einsatz in kleineren Fräsköpfen und Handlingsachsen mit besonderen Anforderungen an Verdrehsteifigkeit und Spielfreiheit, das ultraflache Galaxie DF in den Baugrößen 110 und 135 welches bis zu 30 Prozent Baulänge einspart, und die Getriebevariante Galaxie GH mit einer optionalen Winkelvorstufe. Über flexible Geberschnittstellen kann das Galaxie einfach in bestehende Maschinenkonzepte integriert werden – was ebenfalls auf dem Messestand anhand einiger mit Galaxie-Kunden realisierten Applikationen zu sehen sein wird, die den Einsatz des Antriebssystems und seine technologische Überlegenheit unter anderem in Werkzeugmaschinen, Fräsköpfen und Roboterschweißzangen zeigen. Anhand eines mit Sensorik ausgestatteten Galaxie Antriebssystems zeigt Wittenstein erstmals die Übertragung von Betriebsdaten in eine IoT-Cloud. Daten können künftig über den gesamten Lebenszyklus des Antriebs, unabhängig von der jeweiligen Steuerung, überall und über sämtliche Endgeräte abgerufen werden. www.wittenstein.de