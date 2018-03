Auf der eigens eingerichteten Webseite www.made-for-mexico.com zeigt Koch, warum deren innovativen Produkte gerade auch für Anwendungen der elektrischen Antriebstechnik in Mexiko sehr hilfreich sind. Die preisgekrönten Energiemanagementlösungen und sicheren Bremswiderstände von Koch stehen für den smarten Umgang mit Antriebsenergie und das unabhängig von der Branche. Egal ob Lebensmittel- und Getränkeindustrie, für die Automobil- und Verpackungsindustrie, für Kunststoff-, Textil-, Druckgussmaschinen oder Windenergieanlagen, Koch hat die richtigen Lösungen für fast jede Maschine oder Anlage. Mit ihnen kann die Ausbringungsmenge bis zu 50 Prozent erhöht, die Ausfallsicherheit gewährleistet, Lastspitzen reduziert und dazu noch bis zu 40 Prozent elektrischer Energie einspart werden. „Wir freuen uns schon sehr auf die Messe und die vielen persönlichen Kontakte, vor allem auch auf die Besucher aus Mexiko“, erklärt Fabian Hofmann, Prokurist der Michael Koch GmbH. Die gewinnbringenden Energiemanagementsysteme für Drive Controller sind einfach zu installierende Plug & Play-Lösungen und prädestiniert für den Einsatz sowohl in neuen Maschinen und Anlagen als auch für den Retrofit. In Halle 14 Stand J19 zeigt Koch seine neusten Entwicklungen von Systemen für Umrichter im Leistungsbereich bis über 100 Kilowatt. Koch ist auf das smarte Management der Energie in Gleichstromzwischenkreisen von Drive Controllern spezialisiert. Mit dynamischen Energiespeicherlösungen und sicheren Bremswiderständen werden Antriebstechnikhersteller sowie Maschinen- und Anlagenbauer in der ganzen Welt zuverlässig und termintreu beliefert. www.made-for-mexico.com www.bremsenergie.de