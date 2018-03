Innovationsschmiede

Die Initiative Arena2036 wurde 2013 von sieben Mitgliedern gegründet, mittlerweile arbeiten bereits 31 Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft am Forschungscampus eng zusammen und entwickeln gemeinsam Innovationen für die Mobilität der Zukunft. Balluff ist seit vergangenen November Teil der Initiative. In der nun startenden zweiten Projektphase bringt Balluff sein Know-how in den Bereichen Sensortechnologie und Automatisierung ein. „Die Produktion von morgen wird wandelbar und modular aufgebaut sein. Deshalb wird es absolut notwendig, jederzeit über alle Informationen des Produktionsprozesses zu verfügen,“ prognostiziert Dr. Thomas Meißner, Forschungskoordinator bei Balluff. „Das bedeutet für uns, dass sich auch die Anforderungen an unsere Sensoren ändern“, erklärt der Forschungskoordinator von Balluff die Auswirkungen für sein Unternehmen. Diesen Herausforderungen stellt sich der Sensor- und Automatisierungsspezialist in zwei Forschungsprojekten. Balluff möchte zum einen wandlungsfähige Sensorik entwickeln, die flexibel für unterschiedliche Zwecke und Einsatzbedingungen genutzt werden kann. Das zweite Projekt konzentriert sich auf die intelligente und sichere Identifikation von 3D-gedruckten Bauteilen. „Wir wollen aus einfachen Komponenten smarte Bauteile machen“, beschreibt Meißner. Die Arena2036 mit ihrem Forschungscampus, der größten Forschungsplattform für Mobilität in Deutschland, befördert vollkommen neuartige Formen der Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. „Die Zusammenarbeit vor Ort und die gemeinsame Entwicklungsarbeit, sind für jeden von uns äußerst wertvoll. Sich in diesem frühen Stadium bereits auszutauschen und auf Wünsche und Trends zu reagieren, ist ein immenser Vorteil“, betont Meißner. „Die Arena2036 gibt uns die Möglichkeit, in Kooperation mit Industrie und Wissenschaft wegweisende Lösungen für die Automobilfertigung der Zukunft zu entwickeln“, fasst Michael Unger, Geschäftsführer bei Balluff , die Vorteile der Innovationsplattform zusammen. www.balluff.com