Smart geschützt

Im Vergleich zu einem Lichtvorhang oder einer Zweihandauslösung müssen keine Sicherheitsabstände eingehalten werden, somit ist der Bediener nach Öffnen der Schutzhaube unmittelbar am Arbeitsraum zum Be- und Entladen von Teilen. Die dadurch minimierten Abstände zum Arbeitsraum verbessern sowohl Ergonomie, als auch Effizienz der Pressvorgänge deutlich. Die Folge sind schnellere Taktzeiten und ein hoher Sicherheitsstandard beim Schutz vor unbeabsichtigtem Eingriff in den Pressbereich.

Ein weiterer Vorteil dieser Schutzeinrichtung, welche für alle Schmidt Technology ServoPress Modelle von 800 N bis 35 kN und die neue TorquePress mit 20 kN verfügbar ist, besteht im Schutz vor eventuell herausgeschleuderten Teilen oder Splittern. Die hohe Dynamik der NC-gesteuerten Schutzhaube sowie deren variable Positionierbarkeit und Verfahrgeschwindigkeit, optimieren den Arbeitstakt. Verletzungen durch die sich schließende Schutzhaube sind konstruktiv ausgeschlossen. Selbstverständlich ist auch dieses SCHMIDT Sicherheitskonzept baumustergeprüft und wird für alle Modelle mit CE-Konformitätserklärung ausgeliefert.

