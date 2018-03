Wachstum ist das Ziel

Geschäftsführer wird Demcon-Gründer Denis Schipper, Niederlassungsleiter in Münster Jan Leideman. Die Systec-Gründer Tilmann Wolter und Klaus-Gerd Schoeler treten aus der ersten Reihe zurück. Die Systec GmbH wird allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Münster treu bleiben. Kurz- und mittelfristig soll der Standort sogar noch gestärkt werden. Der Kontakt zwischen Demcon und der Systec GmbH entstand im Rahmen des Interreg-Projektes „Smart Production“ des Netzwerks Oberfläche NRW e.V. Demcon bringt sich darin vor allem bei der Entwicklung eines flexibel programmierbaren Tiefziehwerkzeugs ein. Die Aufgabe der Systec GmbH liegt wiederum in der maschinenbaulichen Integration von 3D-Druck-Lösungen für bislang nicht druckbare Materialien. „Die Kompetenz der Systec GmbH ergänzt sich ideal mit den Stärken von DEMCON. Durch die Nähe zur Universität und zur Fachhochschule sowie zu zahlreichen Forschungsinstituten ist Münster für uns ein hervorragender Standort“, kommentiert Geschäftsführer Denis Schipper die neue binationale Unternehmensverbindung. Die große Erfahrung der Systec GmbH in der maschinenbaulichen Fertigung biete für die gesamte Demcon -Gruppe vielversprechende Entwicklungsperspektiven. Von der Eingliederung der Systec GmbH in die Demcon-Unternehmensfamilie können beide Seiten profitieren, hebt auch Niederlassungsleiter Jan Leideman hervor. „Es gibt bei unseren Kundenprojekten immer wieder Einsatzfelder für Systec-Standardprodukte wie DriveSets oder Xemo. Gleichermaßen können wir den Systec-Kunden mit zusätzlichen DEMCON-Leistungen wie Vision-Systeme oder Simulationssoftware noch umfassendere Lösungen anbieten.“ www.systec.de www.demcon.nl