Durchflussmesstechnik im Taschenformat

Er erfasst nicht nur den Durchfluss von elektrisch leitfähigen Medien, sondern gleichzeitig auch deren Prozesstemperatur. Picomag bietet Anwendern zudem die einfache Inbetriebnahme via Bluetooth und der kostenlosen SmartBlue App sowie die nahtlose Systemintegration mittels IO-Link-Technologie. Damit ist Picomag voll und ganz Industrie 4.0 ready. Ob für die Mengenmessung oder für die Überwachung von Kühl-, Warm- und Hilfswasserkreisläufen: Dank seiner Kompaktheit kann Picomag auch bei engsten Raumverhältnissen problemlos in alle Rohrleitungen bis 50 Millimeter (2") Durchmesser eingebaut werden. Dafür stehen verschiedene Prozessanschlussadapter zur Verfügung wie NPT-Gewinde, R-Gewinde, Innengewinde, Tri-Clamp- oder Victaulic. Picomag ist überall dort eine kostenoptimierte Lösung, wo es auf eine hohe Wiederholbarkeit (±0.2% v. E.) ankommt und damit auf zuverlässige Messwerte – beispielsweise für die korrekte Messung von Wasserströmen (max. 750 l/min) oder für das Minimieren von Energiekosten in Hilfskreisläufen. Geeignet ist Picomag für Prozesstemperaturen zwischen –10 bis +70 °C sowie für Prozessdrücke bis 16 bar. Mit der Bluetooth-Verbindung ist eine drahtlose Konfiguration oder Datenabfrage selbst an schwer zugänglichen Messstellen bis 10 Meter Entfernung möglich. Die kostenlose SmartBlue App von Endress+Hauser erlaubt dem Benutzer dabei ein einfaches und schnelles Navigieren durch alle Geräte- und Diagnosefunktionen. Verfügbar ist die SmartBlue App für Android und iOS. www.de.endress.com