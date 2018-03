Fanuc präsentiert die neue Scaraserie SR

Seine Europapremiere wird der Scara mit einer Traglast von 3 kg auf der TechniShow in Utrecht haben.Durch die Scara Roboter erweitert FANUC seine Produktlinie im unteren Traglastbereich um eine kostengünstige Lösung für hohe Produktivität. Mit einer Zykluszeit von 0,57 s bei kontinuierlichem Durchsatz (Zyklus 25 mm – 305 mm – 25 mm) liegt der SR-3iA mit 3 kg Last ganz vorne im Wettbewerb. Durch seine geringe Eigenmasse (19 kg) ist er ein wahres Leichtgewicht. Kompakt, wie es sich für einen Scara gehört, braucht der SR-3 iA wenig Stellfläche.Dabei kann der Fanuc Scara nicht nur stehend, sondern auch an der Wand montiert werden. Das eröffnet zusätzliche Möglichkeiten bei der Gestaltung einer Roboterzelle. So bietet der neue Fanuc Scara ein exzellentes Verhältnis von Leistung zu Platzbedarf. Der SR-3 iA steht für ein ausgezeichnetes Geschwindigkeitslevel und hohe Präzision. Denn das Leichtgewicht arbeitet mit 400 mm Reichweite bei 200 mm Hub und positioniert auf ± 0,1 mm genau. Vor allem in der Montage und bei Applikationen in der Elektronikindustrie sind solche Eigenschaften gefragt und in den Bereichen Automotive, Kunststoff- und Medizinprodukte sieht Fanuc mögliche Einsätze. Aber auch bei Test- und Inspektionsprozessen oder bei Verpackungsaufgaben spielt der Fanuc Scara seine Stärken aus. Vor allem das umfangreiche und bewährte Paket aus Roboter, Steuerung und praxisnaher Software ist für Anwender interessant. Zur Steuerung des Scaras dient die neue R-30iB Compact Plus. Wie für die „großen“ Robotersteuerungen von Fanuc gibt es auch für die kompakte Einheit die bewährten Features wie beispielsweise iRVision, iRPickTool und Conveyor Tracking. Dazu gibt es ein umfangreiches Angebot an Softwareoptionen, so dass Applikationen sicher und zuverlässig mit erprobter Software realisiert werden können. Die eigens für die Scaras entwickelte Bedienoberfläche iRProgrammer erleichtert deutlich den Setup, die Programmierung und die Bedienung des Roboters. iRProgrammer ist Bestandteil der Standardkonfiguration von Scara-Robotern und kann das traditionelle Teachpanel als Userinterface ersetzen. iRProgrammer unterstützt alle gängigen Webbrowser von PCs und/oder Tablets (z.B. IE11, Safari, Chrome, …). Wie bei Fanuc üblich ist auch hinsichtlich der Zertifizierungen der Steuerung auf einen weltweit Einsatz ohne zusätzliche Kosten geachtet worden: Der gelieferte Controller R-30 iB Compact Plus unterstützt sowohl die CE- als auch die NRTL-Kennzeichnung. Eine ganze Reihe zusätzlicher Features dienen einem unkomplizierten Umgang und Betrieb. Dazu gehören integrierte Druckluftleitungen, eine 24 V-DC-Versorgung und I/O-Signalkabel auf Achse 2 des Roboters. Zwei Pneumatikventile sind ebenfalls Teil der Standardkonfiguration, so dass der Anschluss eines Pneumatikgreifers vereinfacht wird. Als Option gibt es eine Version, bei der die Kabel durch den Boden geführt werden. Das schützt Kabel sowie Medienleitungen, die dann außerdem nicht im Arbeits- und Bewegungsbereich hinderlich sind.