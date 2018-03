Hohlwellengeber mit Multiturn-Funktion

Das Motor-Feedback-System hat einen Hohlwellendurchmesser von 25mm und wird direkt auf der Motorwelle montiert – Riemenverbindungen oder mechanische Kupplungen sind überflüssig. Zusätzlich kann nach der Montage über das Programmiergerät PGT11-S die Position des Rotors ausgelesen werden, um Montagefehler verlässlich zu identifizieren. Die kleine Bauform spart Platz und Gewicht und ist dank der lagerlosen Technologie robust, verschleißfrei und zuverlässig. Parallel arbeitet Sick an einer weiteren Baugröße mit einem Hohlwellendurchmesser von 50mm sowie einer Safety-Variante (SIL2-zertifiziert). Die Motor-Feedback-Systeme SES/SEM70 eignen sich zum Einsatz in Torquemotoren und Rundtischapplikationen sowie dem weiten Feld der Direktantriebe in Roboterapplikationen, Spritzgussmaschinen, Holzbearbeitungszentren, der Halbleitertechnik oder Handlingsystemen. Der mechanische Multiturn kann bis zu 4.096 Umdrehungen erfassen. www.sick.com