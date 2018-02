RFID-Inventur-Roboter TORY mit neuen Funktionen

Beide Roboter bringen neue und innoative Funktionen mit. MetraLabs stellt gemeinsam mit dem französischen Start-Up Qopius aus. Standort: Halle 10/E 22. „Technology never sleeps“ – So lautet das Motto der diesjährigen Messe für Retail-Technologie EuroCIS 2018, die vom 27.2. bis 1.3. in Düsseldorf stattfindet. Auch bei MetraLabs arbeiten die Ent-wickler permanent an innovativen Lösungen. Für die beiden mobilen Roboter TORY und SCITOS A5 haben sie jetzt neue Funktionen entwickelt, die die Einsatzmöglichkeiten der Roboter erweitern. Der Roboter TORY wird zukünftig Bilder erkennen und verarbeiten können. Diese Funktion entstand in Kooperation mit dem Softwarehersteller Qopius. Mit Hilfe der Bilderkennung registriert TORY Abweichungen vom Planogramm. TORY erkennt, ob Artikel am richtigen Platz stehen und in ausreichender Menge vorhanden sind. Außerdem ist TORY durch die neue Funktion in der Lage, Preise am Regal zu überprüfen sowie Regallücken zu erkennen. TORY ermöglicht dem Einzelhandel somit, die Warenverfügbarkeit zu steigern und die Planung zur Warenbeschaffung zu optimieren. Der Prototyp dieses Roboters wird nur am 27. Februar und am Vormittag des 28. Februars auf der EuroCIS 2018 vorgeführt. Ein Modell von TORY in seiner ursprünglichen Funktion als RFID-Inventurroboter wird hingegen über den gesamten Zeitraum der Messe zu besichtigen sein. Den Roboter SCITOS A5 stattete das MetraLabs-Team mit Sicherheitsfunktionen aus. Dies beinhaltet eine 360°-Sicht. Dank dieses Rundumblicks unterstützt SCITOS A5 als fahrende Kamera die Überwachung der Umgebung. Als Lotsenroboter ist SCITOS A5 bereits in mehreren Anwendungen im Praxisein-satz und interagiert mit Kunden und Besuchern via Touchdisplay, Sprachausgabe und Kopfbewegungen. Durch die neue Sicherheitsfunktion bietet er dem Retail einen wichtigen Mehrwert. Sowohl SCITOS A5 als auch TORY navigieren vollkommen autonom, weichen Hindernissen geschickt aus und bewegen sich auch im öffentlichen Raum sicher. Die Roboter von MetraLabs sind mit der unternehmenseigenen Navigationssoftware ausgestattet. Die Sicherheitsfahrsteuerung wurde vom TÜV geprüft und nach EU-Richtlinien zertifiziert.