Es geht zusammen

Data Vision, ein Unternehmensbereich von Batenburg Mechatronica B.V., zählt zu den etabliertesten Namen der Bildverarbeitungsbranche in den Benelux-Ländern und vertreibt seit vielen Jahren erfolgreich Komponenten, Systeme und Lösungen für die industrielle Bildverarbeitung. “Die Akquisition durch Stemmer Imaging ist der logische nächste Schritt, um dieses Marktsegment zu bedienen “, erläutert Harm Hanekamp, Geschäftsführer Data Vision. “Durch die Zugehörigkeit zur Stemmer Imaging Gruppe erreicht Data Vision eine neue Stufe, auf der wir unseren Kunden Leistungen in ganz Europa zur Verfügung stellen können. Unsere Kunden und wir werden von Stemmer Imagings umfangreicherem Produktangebot und dem ausgezeichneten Kompetenzniveau profitieren. Unsere Firmenkulturen sind sich sehr ähnlich, und wir kennen uns sehr gut. Dieser Schritt wird das Serviceangebot in den Benelux-Ländern weiter verbessern, so dass sich unsere Kunden auf den Support und die Sicherheit verlassen können, die sie brauchen, um ihre Bildverarbeitungsapplikationen mit unserer Hilfe zu entwickeln“, ergänzt Harm Hanekamp. Dietmar Serbée, Director of Stemmer Imaging B.V. betont die Wachstumschancen, die der Zusammenschluss mit sich bringt. ”Die Portfolios von Data Vision und Stemmer Imaging vertreten zum Großteil Produkte derselben Anbieter. Die beiden ergänzen sich daher optimal.” www.stemmer-imaging.com