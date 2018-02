Partnerschaftsvereinbarung

Die Komponenten sind für den Einsatz in der Industrie und in den Bereichen Kommunikation sowie Automotive bestimmt. Darüber hinaus sind die Komponenten auch für die kommende Generation von IoT-Anwendungen geeignet. Der Distributionsvertrag deckt die Regionen EMEA sowie den asiatisch-pazifischen Raum ab und bietet RS Kunden schnellen und einfachen Zugang zum vielfältigen Produktportfolio von Abracon. Das Sortiment umfasst Timing-Quarze und MEMS-Oszillatoren, Echtzeituhren (RTCs), RJ45-Buchsen mit magnetischen Eigenschaften, Leistungs- und HF-Induktivitäten, drahtlose Ladespulen, Antennen und andere HF-Komponenten. Die Vereinbarung stellt eine wichtige Erweiterung der bestehenden Beziehung zwischen Abracon und Allied Electronics & Automation, der Handelsmarke unter der die Electrocomponents plc in den USA sowie Mittel- und Lateinamerika aktiv ist, dar. Zu den wichtigsten Produkten neuster Technologie aus dem Hause Abracon gehören fortschrittlich entwickelte, simulierte und getestete Pierce-Oszillatoren und HF-Antennensysteme. Der PAS (Pierce Oscillator System)-Testservice ist in der Lage, die In-Circuit-Leistung von Quarzen in IoT-Bauelementen mit niedriger Leistung zu diagnostizieren. So werden Konstruktionsfehler aufgedeckt, bevor sie die Zuverlässigkeit der Anwendung beeinträchtigen.Antenna Tuning Services ergänzen die fortschrittlichen Simulations- und Designhilfen im Bereich der Elektromagnetik von Abracon, um Kunden eine schnelle Markteinführung in komplexen RF- und Wireless-Designs zu ermöglichen. "Die Organisation von RS ist auf die von uns vertretenen Werte Kundenservice und Innovation ausgerichtet", sagte Mike Calabria, CEO von Abracon."Unsere bestehende Partnerschaft mit Allied schließt jetzt auch RS ein und erweitert die Reichweite Abracons in Richtung der großen Engineering-Community in Europa erheblich.Das bedeutende digitale Angebot von RS und seine umfangreichen Mehrwertdienste, einschließlich Tools und Ressourcen für Ingenieure im Rahmen seiner DesignSpark-Community, werden unseren Kunden maximale Unterstützung bieten." "Aufbauend auf der bestehenden Beziehung mit Allied, bietet diese Vereinbarung eine wichtige Erweiterung unseres Portfolios", sagte Andy Keenan, Vice President Category Management for Semiconductors and Passives bei RS."Abracon liefert Quarz-Technologien, die für Ingenieure und Techniker sehr hilfreich sind. Dies gilt insbesondere für Anforderungen nach hoher Leistung und gleichzeitig geringem Energieverbrauch, die batteriebetriebene Geräte der nächsten Generation in aufkommenden IoT-Anwendungen stellen. Auch in anderen Fällen helfen Abracon-Technologien, Entwicklern, die ans sie gestellten Erwartungen zu erfüllen."