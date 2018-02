Einfach den besten Sensor finden

autosen bietet auf der neuen Plattform ein umfassendes Sortiment an Sensorlösungen für die Automatisierung von Anlagen und Maschinen an. Zu den Kernkategorien gehören Positions- und Prozesssensoren, Sensoren für Motion Control, Verbindungstechnik & Anschlusszubehör. Trotz stetig wachsender Auswahl ist die Suche nach dem richtigen Sensor auf der neuen Plattform autosen.com nun noch intuitiver. „Wir haben an vielen Stellschrauben gedreht, um die Vorteile der Digitalisierung weiter auszunutzen, unseren Kunden den Sensoreinkauf noch komfortabler zu gestalten und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Teilweise waren Features von Vordenkern der Onlinewelt wie Amazon und Google dabei unser Vorbild", so Philipp Boehmert, Marketing und Vertrieb bei autosen und hauptverantwortlich für den Relaunch. autosen.com wurde von Grund auf neu designt und zu 100 % auf den Benutzer ausgerichtet. Neben neuen Filter- und Selektionsmöglichkeiten in den Systemkategorien bietet die neue Plattform Besuchern nun auch einen Live-Chat. Das Expertenteam von autosen steht innerhalb weniger Minuten Rede und Antwort und berät live bei Applikations- & Implementierungsfragen. Über das Chatfenster können Daten und Fotos ausgetauscht und sogar Bestellungen und Anfragen aufgenommen werden. „Wir haben die Darstellung von autosen.com noch weiter für den mobilen Einsatz optimiert. So können Anwender direkt aus der Produktion heraus über Smartphone und Tablet bestellen", so Philipp Boehmert. www.autosen.com