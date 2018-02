Das Familienunternehmen di-soric ist auf Expansionskurs und konnte im Jahr 2017 mit einem zweistelligen Wachstum das bislang erfolgreichste Geschäftsjahr abschließen. „Diese positive Entwicklung möchten wir sowohl mit den bestehenden Gesellschaften als auch mit Unternehmenszukäufen in Zukunft fortführen. Die Übernahme der SNT Sensortechnik AG ist aus mehrerlei Hinsicht sehr positiv für uns und unsere Kunden. Zum einen erhöhen wir unsere Technologiekompetenz und Portfoliotiefe im Bereich Ultraschallsensoren, zum anderen können wir unsere Schweizer Kunden mit einem Direktvertrieb besser unterstützen. Mit SNT haben wir bereits seit über 10 Jahren eine erfolgreiche und enge Partnerschaft, was den jetzigen Zusammenschluss begünstigt“, sagt Stefan Eisemann, Geschäftsführer der di-soric GmbH & Co. KG. di-soric erwirbt die SNT Sensortechnik AG zu 100 Prozent, seit 28 Jahren ist das Unternehmen auf Ultraschallsensoren spezialisiert. Verbunden mit der Übernahme kommt die Marke „di-soric“ in der neuen Firmierung „di-soric SNT AG“ zur Geltung. Der Standort in Bülach bei Zürich bleibt erhalten, von dort aus werden die Vertriebsaktivitäten schrittweise verstärkt. Rolf Kuratle, bisheriger Inhaber und Geschäftsführer, wird auch die neue Gesellschaft als Geschäftsführer leiten. www.di-soric.com