Starkes Duo

Der Kompaktroboter Motoman MPX1150 wurde speziell für das Lackieren kleiner Werkstücke entwickelt. Der stärkere Motoman MPX2600 eignet sich besonders gut für industrielle Beschichtungsanwendungen, wie zum Beispiel für das Lackieren von Kleinstteilen.

Bei der Entwicklung der MPX-Reihe standen eine optimale Platznutzung und hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Bedienfreundlichkeit im Fokus. So arbeiten sowohl der Lackierroboter Motoman MPX1150 als auch der Motoman MPX2600 beispielsweise ohne Offset an der S/L-Achse. Dieses Design ermöglicht nicht nur eine effiziente Nutzung des Bereichs unter dem Roboterarm sondern auch eine Installation nahe am Werkstück.

Der Motoman MPX1150 verfügt trotz seines sehr kompakten Layouts über fünf Kilogramm Traglast. Mit dieser Stärke ist der Roboter in der Lage, verschiedenste Lackierpistolen zu bedienen. Das zweite neue Modell, der Motoman MPX2600, erlaubt eine Traglast von 15 Kilogramm am Handgelenk sowie 20 Kilogramm am U-Arm und einen Arbeitsbereich von 2.000 mm. Dank seines eleganten Armdesigns und der großen Hohlachse des Handgelenks eignet sich der Roboter besonders für anspruchsvolle Lackieraufgaben, wie die Beschichtung innenliegender Karosserieteile.

