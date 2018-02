Auf den Punkt gebracht

Mehrseitiger Artikel:

Industrieroboter und bewegliche oder wechselbare Baugruppen an Industrieanlagen müssen meist mit mehreren Betriebsmedien versorgt werden, die zum Beispiel über Energieketten flexibel an ihren Einsatzort gelangen: Kühlwasser und Schweißgase für die Schweißzangen an Robotern der Automobilindustrie, Signalleitungen und Druckluft für Roboter in Verpackungs- und Pick-and-Place-Anlagen oder Flüssigkeiten und Schmierstoffe, die dosiert werden müssen.



Hinzu kommen totraumfreie Verbindungen für Lackierroboter oder Leitungen für eine separate Elektroversorgung. Für den Anschluss der Versorgungsleitungen ist eine Mehrfachkupplung, die möglichst alle Medien in einem Kupplungsvorgang zusammenfasst, Einzelanschlüssen klar überlegen. Mit dem wegweisenden Konzept der Multiline E hat das Waiblinger Unternehmen Eisele eine solche Mehrfach- und Mehrmedienkupplung für den Anschluss von Funktionsgruppen an Robotern und Maschinen bei mittleren Steckzyklen geschaffen, die dabei deutlich leichter montierbar und handhabbar ist als vergleichbare Kupplungssysteme.

Modulares Baukastensystem

Über ein modulares Baukastensystem mit Adaptiveinsätzen können genau die Anschlüsse in einer Mehrfachkupplung kombiniert werden, die für eine bestimmte Anwendung erforderlich sind. Montageaufwand und Rüstzeit lassen sich signifikant verringern.



Dank des streng modularen Prinzips lassen sich unterschiedliche Verbindungen von Druckluft, Vakuum, Gase, Kühlwasser, Flüssigkeiten, Elektrik und Elektronik in einer Schnittstelle zusammenfassen. Die elektrisch leitenden Adaptiveinsätze hat Eisele in Kooperation mit der Murrelektronik GmbH entwickelt. Die einzigartigen Adaptiveinsätze spielen mit den qualitativ hochwertigen M12-Anschlussleitungen des Unternehmens aus Oppenweiler perfekt zusammen. Je nach Bedarf werden M12-Rundsteckverbinder oder andere Anschlussformen für Bussysteme, Steuerungstechnik und Elektroversorgung eingesetzt.

Zusätzlich können Schlauchverbindungen integriert werden. Neben Mischkonzepten verschiedener Steuerleitungen sind auch Komplettlösungen für Elektrotechnik und Elektronik möglich.

Der optimale Industriestecker

Die Multiline E kann grundsätzlich mit dem kompletten M12-Stecker-Programm von Murrelektronik kombiniert werden und sämtliche in der Automobilindustrie gängigen I/O-Signale sowie bis zu 24 Volt Gleichstrom übertragen. Mit der Entwicklung des M12-Powersteckers ist die Multiline E auch für 400 Volt Wechselstrom nutzbar. Der Powerstecker bietet hier eine verbesserte Alternative zu den bekannten 7/8-Zoll-Steckern. Für die Integration der E-Stecker wurde das Design des Grundkörpers, der aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium gewählt werden kann, extra optimiert: Die Bohrlöcher für die einheitliche Außengeometrie der Adaptiveinsätze verfügen über eine zusätzliche Nut, sodass für die Elektroeinsätze die erforderliche Verdrehsicherung und Verpolsicherheit der E-Stecker garantiert ist.

Konfigurationsfreiheit

Auch eine fehlerhafte Montage der Kupplung ist aufgrund eines asymmetrischen Bohrbildes ausgeschlossen. Auf Basis des breiten Komplettsortiments von Murrelektronik sind der Konfiguration der Multiline E kaum Grenzen gesetzt.



Die tropffrei abdichtenden Adaptiveinsätze garantieren das leckagefreie Kuppeln und Entkuppeln von Flüssigkeiten unter Druck und ermöglichen die Kombination mit dem neuen und bald verfügbaren M12-Powerstecker für die Leistungselektronik in einer Kupplung. Der M12-Powerstecker ist für die Stromversorgung bei Spannungen bis zu 630 Volt geeignet. Er ist der kleinste und kompakteste Anschluss für Leitungen mit Aderquerschnitten bis 2,5 mm² auf dem Markt. Der Adaptiveinsatz mit bis zu fünf Leistungskontakten liefert bis zu 16 A je Pin und ist verpol-, schock- und vibrationssicher.

Bei der Entwicklung des M12-Powersteckers wurde ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheitsaspekte gelegt und das Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Zusätzlich sorgen umspritzte Leitungen für Dichtheit und schützen somit vor unerwünschten Kriechströmen. Die Multiline E wird sukzessive nach Kundenbedürfnissen um weitere Bauformen erweitert. Dabei kann auf das komplette Lieferprogramm von Murrelektronik zurückgegriffen werden. Dank einer optimierten Gehäuse- version mit einem praktischen Verriegelungsbügel ist das Kuppeln und Entkuppeln in wenigen Sekunden möglich.



