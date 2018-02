Hochleistung im Tiefpreissegment

Die eSMART-Geräte in den Baugrößen 4,3 Zoll, 7 Zoll und 10,1 Zoll verfügen über ein Kunststoffgehäuse mit frontseitiger Schutzart IP66 und resistivem Touch. Das eigens entwickelte microSOM mit dem bewährten ARM Cortex A8 wird im eSMART in den Leistungsstufen 300 MHz oder 1GHz angeboten. Als Schnittstellen stehen USB, RS232/422/485 und Ethernet zur Verfügung. Komplettiert wird die eSMART-Serie durch das neue eSMART107, dem High-Performance-HMI im Low-Budget-Segment. Das eSMART107 bietet die Performance des Exor-High-Class-HMI eX707, basierend auf dem leistungsstarken i.MX6-Prozessor in der 800-MHz-Dual-Core-Ausführung. Für die Kommunikation verfügt das eSMART107 neben RS232-, USB- und zwei Ethernet-Schnittstellen über zwei individuelle CAN-Schnittstellen, welche optional auch für die RS-422/485-Kommunikation eingesetzt werden können. Als Betriebssystem setzt Exor auf Linux und nutzt auch hier seine intuitive Entwicklungsumgebung JMobile.



