Steuerungssysteme nachhaltig vor Angriffen schützen

»Unsere Embedded-Software-Lösungen und Dienstleistungen für Steuerungssysteme erlauben dem Hersteller eine schnelle Migration zu Industrie-4.0- und IIoT-Anforderungen. Die Anfragen nach qualifizierten Linux- und Codesys-Entwicklungen haben deutlich zugenommen. Konnektivität und Cybersecurity-Komponenten für SPSen haben sich zu unserem Kerngeschäft entwickelt«, berichtet Dimitri Philippe, Geschäftsführer des Kemptener Unternehmens. Auf dem Automatisierungstreff in Böblingen bietet BE.services einen Workshop über Cybersecurity in der industriellen Automatisierung an. Der Spezialist für Embedded Software in Steuerungssystemen präsentiert diesen Workshop in Zusammenarbeit mit seinem Partner Kaspersky Lab. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über aktuelle Bedrohungen in industriellen Anlagen und erfahren, wie Steuerungssysteme nachhaltig vor Angriffen geschützt werden können. Die stark an Bedeutung gewinnende Norm IEC 62443 wird ebenfalls Teil der Veranstaltung sein.

Hands-on-Schulungen bieten einen Einblick in die Praxis. Aufgabe der Teilnehmer wird es sein, die richtigen Security Policies für eine Anlage zu konfigurieren, um mögliche Angriffe zu blockieren und zu erkennen.



www.be-services.net