Kinderleicht andocken

Die AGG21-BF verfügt über einen Anschraubflansch, der in Form und Lage zu der im Werkzeug eingelassenen Buchse sehr präzise toleriert ist. Die AGG-Serie dient zum exakten Andocken und Positionieren von Robotern oder linearen Handling-Systemen an Werkzeugen. Dies ist erforderlich, wenn beispielsweise eng tolerierte Metalleinsätze vor dem Einspritzen des Kunststoffs präzise in der Form positioniert werden.



Grundsätzlich gibt es drei Ausführungen an Kopplungsgreifern: Beim AGG21-B und AGG30-B handelt es sich um doppelt wirkende Ausführungen mit Sicherheitsfeder, durch die der Greifer auch bei Luftausfall gekoppelt bleibt. Der einfach wirkende Kopplungsgreifer AGG19-B ist mit einer Rückführungsfeder ausgestattet.



