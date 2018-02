Schnell, präzise und flexibel

Zum Einsatz kommt es unter anderem in der Verpackungsindustrie, in der hohe Anforderungen an die Taktzeiten vorherrschen. Auch für anspruchsvolle Aufgaben in der Montageautomation eignet sich das FlexSpeed optimal.

Die Basis des neuen Handlingsystems ist die horizontale Portalachse PDL40 von Afag. Mit einer einfachen aktiven Kühlung und einem optimierten Kühlkörper sorgt sie für beste Voraussetzungen für sämtliche Prozesse. Hinzu kommt die vertikale Achse ES20-100-SL. Beide werden über einen Linearmotor angetrieben. Sie können simultan verschiedene Bewegungen fahren und zudem unterschiedliche Positionen einnehmen. Die Spitzenkraft der Portalachse liegt bei 550 N, die der vertikalen Achse bei 137 N.



www.afag.com