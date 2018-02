Hohe Prozesssicherheit

UV-Strahlengerät zeigt Strahlungsstärke und Einheitlichkeit grafisch an Ein neuer, kompakter, geschlossener, tragbarer Radiometer, der die innerhalb von Geräten auftretende Dosierung und Spitzenstärke von UV-Strahlungen misst und eine sofortige Systemdiagnose anzeigt, ist von International Light, Inc., in Newburyport, Massachusetts, USA erhältlich. Ein neuer, kompakter, geschlossener, tragbarer Radiometer, der die innerhalb von Geräten auftretende Dosierung und Spitzenstärke von UV-Strahlungen misst und eine sofortige Systemdiagnose anzeigt, ist von International Light, Inc., in Newburyport, Massachusetts, USA erhältlich. » weiterlesen