Wahre Größe

Die MLC-Speicherzellen (2 bit/cell) werden zu Memorymodulen aufgebaut, um die hohe Speicherkapazität von zwei, vier oder acht Terabyte im 2,5-Zoll-Format zu erreichen. Sie gehören zu den hochwertigsten Memorymodulen, die aktuell auf dem Markt verfügbar sind. Die Flash-Speicher erfüllen daher hohe Industrieanforderungen an die Lebensdauer von Speichermedien und von gespeicherten Daten. Wie alle Flash-Speicher von Cactus Technologies sind die neuen 2,5-Zoll-Karten unempfindlich gegen Schock und Vibration. Zudem eignen sie sich für den Temperaturbereich von 0 bis 70 Grad Celsius. Optional sind sie sogar für den erweiterten Temperaturbereich von -40 bis 85 Grad Celsius erhältlich.

Karl Kleemann, Vertriebsleiter von Cactus Technologies in Europa, dazu: »Mit der 250SH Series bedienen wir alle Kunden, die bei großen Speicherkapazitäten nicht auf eine hohe Lebensdauer und Robustheit verzichten wollen.« Cactus Technologies sieht die typischen Einsatzgebiete für die neuen Speicherkarten überall dort, wo große Datenmengen anfallen. Konkret sind das Bereiche wie Digital Signage, Big Data oder Videoüberwachung. In Deutschland werden die Flash-Speicher von Cactus Technologies durch Syslogic vertrieben.



www.syslogic.de

www.cactus-tech.com

embedded world: Halle 2, Stand 251