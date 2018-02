Einfach genial Vita

Herr Döring, Sie sind jetzt seit einem guten halben Jahr Geschäftsführer von HMS. Wie sind Sie in der Position angekommen?



Wirklich sehr gut. Glücklicherweise hatte ich bereits als Vertriebsleiter tiefen Einblick in die ge-samte Geschäftstätigkeit und war mir sehr wohl der Herausforderung dieser neuen Aufgabe bewusst. Das wichtigste Thema ist für mich die strategische Weiterentwicklung von HMS. Das ist eine sehr spannende Aufgabe und letztendlich macht es viel Spaß.



Was heißt »strategische Weiterentwicklung« konkret?



Die Bereiche Marketing, Vertrieb, Technik und Service sind bei uns sehr eng verzahnt. Wir versuchen, hier eine einheitliche Strategie zu verfolgen. Außerdem wenden wir uns neben der Fabrikautomation neuen Märkten und Branchen zu – etwa dem Bereich Gebäudeautomatisierung und der Energiebranche. Neue Produktlinien, wie die neuen Energy Gateways oder auch die neuen Lösungen für die Vernetzungen im Bereich der Gebäudeautomatisierung, zielen genau auf diese neuen Geschäftsbereiche ab. Außerdem entwickeln wir die Vertriebsorganisation weiter, um unser Distributionsnetz in Europa zu stärken. Darüber hinaus bieten wir ein breites Portfolio an Produkten zum Thema IIoT an.



Sie haben unlängst erklärt, dass HMS ein Partnernetzwerk zum Thema IIoT etablieren möchte, um das Produktportfolio zu ergänzen. Wie steht es damit?



HMS fokussiert sich zunächst auf die Entwicklung und den Vertrieb von Hardware-Produkten für die Cloud-Anbindung. Unsere Produkte sammeln die Daten der Feldebene und transportieren diese in die IT-Welt. Wenn Sie aber komplette IoT-Lösungen realisieren wollen, dann müssen Sie auch entsprechende Software-Lösungen anbieten, die die transportierten Daten weiterverarbeiten. Einige Beispiele sind hier Scada-Software für die Fabrikvisualisierung, Big-Data-Analyse-Tools, Asset Management, Mobile Software oder Tools für die vorausschauende Wartung. Wir arbeiten bereits mit einigen Firmen intensiv zusammen, die unsere Hardware-Lösungen nutzen, um die Daten in die Cloud zu liefern und dann in Kombination mit ihren Tools eine IoT-Komplettlösung anbieten.



Wie unterscheidet sich HMS von seinen Mitbewerbern? Was können Sie besser?



HMS entwickelt die Kerntechnologie für die führenden Netzwerke im eigenen Haus und hat damit die volle Kontrolle über die Technologie. Dies bietet uns die Möglichkeit, schnell auf Marktanforderungen zu reagieren und neue Funktionen zu implementieren. Wir haben ein sehr breites Produktportfolio – von den Embedded-Lösungen mit IP-Cores, Bricks, Modulen oder PC-Karten über Wireless, CAN-Technologien, Safety und Fernwartung bis hin zu kundenspezifischen Entwicklungen. Damit erfüllen wir an und für sich so gut wie jede Kommunikationsforderung unserer Kunden. Mit diesem breiten Produktportfolio und unserer konsequenten Weiterentwicklung mit neuen Technologien können wir mit Recht sagen, dass wir derzeit der führende Anbieter für Industriekommunikation auf dem Markt sind.



Wo sehen Sie die größten Herausforderungen beim Zusammenwachsen von IT und OT, und wie begegnen Sie dieser Aufgabe?



Ein sehr zentrales Thema in diesem Zusammenhang ist das Thema Security. Sicherheitsanforderungen werden immer mehr im OT-Bereich angewendet. Deshalb investieren wir stark in das Thema Security für alle Produktbereiche. Für unsere Marke eWon haben wir bereits Lösungen integriert und sind auch ISO-27001-zertifiziert. Zusätzlich haben wir die Produkte auch einem externen Audit unterziehen lassen, einem sogenannten Security-Test-Audit, den wir erfolgreich bestanden haben. Ähnliche Security-Mechanismen implementieren wir gerade in anderen Bereichen, weil die erhöhten Sicherheitsanforderungen aus der Industrie schlichtweg gefordert werden. Letztendlich geht es um Produktionsdaten, die teilweise in das Cloudsystem übertragen werden, sodass man dabei Manipulationen befürchtet. Hier muss ein entsprechender Sicherheitsmechanismus integriert werden, der dafür sorgt, dass Angriffe von außen vermieden werden können.

Wenn man beispielsweise eine Firmware in unsere Prozessoren lädt, stellt man fest, dass diese signiert sind, sodass nur eine originale Firmware aus unserem Hause in diese Geräte geladen werden kann. So schließen wir Manipulationen direkt in der Firmware aus.



Was bedeutet das für Ihre Mitarbeiter?



Für die Mitarbeiter ist es wichtig, dass sie auf die Fragen unserer Kunden entsprechend reagieren können. Wir führen regelmäßig Schulungen zum Thema Sicherheit durch. Wir sammeln natürlich auch Anfragen und Informationen von unseren Kunden, um deren Anforderungen an das Produktmanagement weiterzugeben.



Mit Anybus CompactCom haben Sie eine Schnittstelle vorgestellt, die über einen transparenten Ethernetkanal verfügt. Was sind dabei die Vorteile?



Diese Produkte separieren den Ethernetdatenverkehr von den übrigen Prozessdaten. Der Vorteil für den Anwender ist, dass durch diese Separierung eigene IT-Funktionalitäten wie Webserver, FTP, E-Mail-Funktion oder sogar eigene Protokolle, die übergelagert sind, über das Echtzeitprotokoll integriert werden können. Die Module verfügen nur über eine einzige IP-Adresse, sodass der Kunde keinen zusätzlichen Ethernetport an seinem Gerät integrieren muss.



Ab wann werden Anybus-CompactCom-Produkte auch OPC UA und MQTT unterstützen?



Die neuen OPC-UA-Module sind bereits seit Ende vergangenen Jahres verfügbar – und zwar sowohl für Profinet als auch für Ethernet/IP. Die MQTT-Unterstützung wird dann im zweiten Quartal erfolgen, sodass wir dort sowohl für Profinet als auch für Ethernet/IP OPC UA und MQTT anbieten. Der Vorteil für unseren Kunden besteht darin, dass er einen einfachen Austausch seiner bestehenden Module durch ein OPC-UA- oder MQTT-Modul vornehmen kann.



Setzt sich mit dem parallelen Anbieten von MQTT und OPC UA nun doch der Turmbau zu Babel bei den Protokollen fort? Lassen sich Funktionalitäten von MQTT nicht auch mit OPC UA abbilden?



MQTT ist ein sehr einfaches Kommunikationsprotokoll und ist auf der Pub-Sub-Architektur aufgebaut. Das Protokoll an sich benötigt wenig Bandbreite und ist sehr einfach zu implementieren. Demgegenüber stellt OPC UA eine komplette und komplexe Kommunikationsarchitektur dar, deren Strukturen aus mehreren Schichten bestehen.

MQTT ist mittlerweile auch ein Teil von OPC UA, aber man muss sagen, dass das ganze System OPC UA deutlich mächtiger und komplexer ist. Eigene Security-Implementierungen und auch das Thema Pub-Sub-Erweiterung sind mittlerweile in OPC UA eingeflossen. Somit ist der Nachteil zu MQTT eliminiert. Insgesamt muss man sagen, dass der gesamte Kommunikations-Overhead von OPC UA tatsächlich sehr groß ist. Letztendlich kommt es immer da?rauf an, was der Kunde an Datenkommunikation machen will, und was er dementsprechend dafür braucht. Es gibt Fälle, in denen große Unternehmen in der Fabrikautomation ihre gesamten Sensordaten in eigene Private-Cloud-Lösungen transferieren wollen. Das ist grundsätzlich keine sehr problematische Anforderung. Wenn man sich in einer eigenen IT-Infrastruktur befindet, ist MQTT ein einfacher Weg, die Daten zu transferieren, um dann später Analysen zu machen.

Wenn aber das Projekt komplexer aufgebaut wird, entscheidet man sich eher für OPC UA.



Mit Ihren Produkten können die Daten der Feldebene den IT-Sys-?temen direkt zur Verfügung gestellt werden. Was bedeutet in dem Zusammenhang »direkt«? Wo und wann finden Vorverarbeitungsprozesse der Daten oder Syntaxbelegungen statt?



»Direkt« bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Daten nicht mehr über die Steuerung durchgeschleust werden, wie das bei herkömmlichen Systemen geschieht. Die Informationen werden von dem Automatisierungsgerät direkt an den OPC-UA-Client oder an einen MQTT-Broker gesendet. Eine Vorverarbeitung findet nicht bei uns im Modul statt, sondern diese Aufgabe übernimmt im Falle von MQTT der MQTT-Broker, beziehungsweise bei OPC UA der Client.



Ist damit die Anbindung an jede gängige Cloud-Plattform möglich?



Ja, gängige Cloud-Plattformen unterstützen heute schon meist eines der beiden Kommunikationsprotokolle. In der Praxis muss man zwischen Private-Cloud und Public-Cloud unterscheiden. In der Automobilfertigung wird überwiegend auf Private-Cloud-Lösungen gesetzt und hier können die OPC-UA- oder MQTT-Module die Daten direkt in diese Private-Clouds liefern.



Was hat es mit der neuen Produktfamilie, den Anybus .NET Bridges, auf sich?



Die Bridges sollen den Anwendern den Übergang zwischen der IT- und OT-Welt erleichtern. Sie tauschen Daten der industriellen Netzwerke mit IT-Plattformen aus, die das .NET Framework verwenden. Der SPS-Programmierer auf der OT-Seite stellt hierbei die Daten mit den üblichen SPS-Tools zur Verfügung. Auf der anderen Seite sitzen die IT-Leute, die dann in Hochsprache programmieren und die Daten aus der .NET Bridge in gängigen IT-Systemen weiterverarbeiten. Einfacher kann der Übergang von OT in die IT-Welt nicht sein.



Sie verwenden die klassischen Fernwartungsinstrumente, wie eWon-Router, als Cloud-Anbinder. Man könnte sagen genial einfach, einfach genial ...



Wenn man einen sicheren Fernzugriff auf Maschinen und Anlagen realisieren möchte, dann erscheint das auf den ersten Blick tatsächlich sehr einfach. Wenn man sich das aber im Detail anschaut, ist es auf einmal viel komplexer. Es werden Daten an verschiedene Cloud-Systeme übergeben – das lösen wir mit den eWon-Routern. Diese Router verbinden sich automatisch mit unserer weltweiten Infrastrukturplattform. Sie stellt sicher, dass die Daten von jedem Land über jeden Kontinent sicher weitergeleitet werden und dann sicher in einem entsprechenden Cloud-System ankommen. Der Kunde muss sich um diese gesamte Konfiguration keine Gedanken machen. Letztendlich kümmern wir uns um das gesamte Management, also wie diese Geräte eingebunden werden, wie die Verschlüsselungsalgorithmen gesetzt werden, wie die Sicherheit gewährleistet wird, wie der Datentransport geschieht. Der Kunde sieht das nicht und deshalb kann ich Ihnen da nur zustimmen: genial einfach, einfach genial. Für den Kunden ist es ein Installieren und Anmelden an unserer Serverstruktur, und damit hat er sofort weltweiten Zugriff auf seine Anlagen.



Wie finden Sie geeignetes Fachpersonal?



Das Thema Fachpersonal betrifft sicherlich unsere gesamte Branche und stellt eine große Herausforderung dar. Wir sind bei HMS unter anderem deshalb so erfolgreich, weil wir einen sehr ausgeprägten Teamgedanken haben und ein sehr familiäres Miteinander. Das bildet die Basis für unseren Erfolg. Natürlich bieten wir als Arbeitgeber eine Vielzahl von Zusatzleistungen, wie freie Getränke und einen Kantinenzuschuss. Wir haben ein sehr lukratives Aktienbeteiligungsprogramm und geben Zuschüsse zu Fitnessstudios. Auf der anderen Seite sind wir aber auch sehr wählerisch, was die Auswahl geeigneter Kandidaten anbelangt.

Wir haben sehr viel positive Energie und Begeisterungsfähigkeit in den verschiedenen Teams. Das spürt man überall. Deshalb legen wir sehr großen Wert darauf, auch die richtigen und passenden Kandidaten zu finden, die optimal in diese Teams passen.



Wie gestalten Sie Ihre Vertriebsorganisation?



Unsere Produkte vertreiben wir über einen Multi-Channel-Vertriebsansatz. Zum einen haben wir einen Direktvertieb etabliert, zusätzlich arbeiten wir intensiv mit Distributoren und Katalogversendern zusammmen, um die Marktreichweite zu erhöhen. Dies ist eine durchaus gängige Vertriebsstrategie.



Was ist Ihr nächster Schritt um Ihre Produkte und Lösungen noch weiter in den europäischen Markt zu bringen?



Der nächste Schritt ist, in den Ländern, in denen wir große Entwicklungspotenziale sehen, unsere Geschäfte konsequent auszubauen. Kernland ist für uns der deutsche Markt. Der italienische und der französische Markt sind für uns potenzielle Kernländer, sowie Spanien, Polen und Tschechien.



Welche Innovationen planen Sie für die Ausstellung auf der Hannover Messe?



Im Bereich der Wireless-Lösungen werden wir unser Portfolio weiter konsequent ausbauen. Als Ergänzung zu unserer zweiten Generation der Wireless Bridge und unserem Bolt werden wir auf der Hannover Messe einen leistungsfähigen WLAN Access Point als Infrastrukturlösung vor- stellen. Auch zum Thema Bluetooth Low Energy können Sie neu- en Produktvorstellungen gespannt entgegen fiebern. Und schließlich stellen wir auch im Gateway-Bereich weitere Produkte vor.



Was treibt Sie an? Womit kann man Sie begeistern?



Meine Leidenschaft ist schon lange der Vertrieb. Das bedeutet für mich, Kunden mit neuen Ideen zu begeistern und Technologien und Lösungen mit ihnen zu diskutieren. Und es ist jedesmal wieder toll, wenn dadurch etwas Neues entsteht. Das gibt mir einfach ein sehr gutes Gefühl und genau das begeistert mich nach wie vor.



Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Was zeichnet Sie aus?



Im Winter gehe ich gerne Skifahren und im Sommer zum Golfen. Mir persönlich ist auch das Thema soziales Engagement sehr wichtig. HMS unterstützt gerne und regelmäßig lokale Charity-Projekte. Privat habe ich auch ein Patenkind in Afrika, das wir schon seit vielen Jahren unterstützen.



www.hms-networks.de