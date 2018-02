Der hat noch Platz!

Zum Portfolio der M5-Steckverbinder gehören inzwischen neben den umspritzten Varianten in gerader und gewinkelter Ausführung auch Flanschteile, die mit Tauchlötkontakten zur Leiterplattenmontage oder mit Litzen zur Frontmontage eingesetzt werden können. Ebenfalls sind Einbaustecker verfügbar. Die drei- und vierpoligen Ausführungen beim M5 sind untereinander kompatibel, was bedeutet, dass beispielsweise ein dreipoliges »männliches« Bauteil in ein vierpoliges »weibliches« Bauteil gesteckt werden kann oder umgekehrt.



Eine hohe Stecksicherheit wird durch die innen liegende Kodiernase gewährleistet. Aufgrund steigenden Kundenbedarfs wird die M5-Produktpalette bei Binder kontinuierlich erweitert und jetzt mit einer geschirmten Variante ergänzt. Damit stehen nun auch komplett geschirmte Kabelstecker und Kabeldosen in gerader Ausführung für Kundenanwendungen zur Verfügung. Eine Schirmung ist bei Steckverbindern immer dann notwendig, wenn elektrische beziehungsweise magnetische Felder von der Leitung fernzuhalten sind oder im umgekehrten Fall die Umgebung vor den Feldern geschützt werden soll. Um eine ungestörte Übertragung zu gewährleisten, erreicht der M5 geschirmte Steckverbinder Schirmdämpfungswerte von 60dB im Bereich von 1GHz.

Aus Erfahrung lernen

Bis zur technischen Lösung, wie sie derzeit angeboten wird, war der Weg allerdings steiniger als erwartet. War zu Beginn des Projekts vorrangig die Schirmkontaktierung das Problem, ergaben sich dann Aufgaben im Bereich des seitlichen Kabelzugs. Die Schirmkontaktierung wird beim Kabelstecker mittels einer Feder hergestellt. Diese kontaktiert jetzt axial zwischen Gewindering und Schirmhülse. Um den seitlichen Kabelzug beim Kabelstecker zu verbessern, wurde die Konstruktion noch mal überarbeitet. Dieser technische Fortschritt entspricht der heutigen geprüften Version von M5 geschirmt.



Die Miniaturisierung schreitet in der Sensorbranche mit großen Schritten schnell voran. Daher setzen immer mehr Kunden bei ihren Produkten auf immer kleinere Abmessungen und Anschlussmöglichkeiten. Unter diesen Steckvoraussetzungen ist für die Daten- und Signalübertragung ein geringes Gewicht für die Lebensdauer der Anschlüsse mit entscheidend. Der M5-Steckverbinder wiegt, aufgrund des geringen Materialeinsatzes, inklusive zwei Meter Kabel nur um die 30 Gramm. Trotz kompakter Baugröße glänzt der M5-Steckverbinder durch eine griffige Schraubverriegelung. Zudem ist er mit der geprüften Schutzklasse IP67 auch bei Anwendungen bis 125 V Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 3 wasserdicht.

Für den M5-Steckverbinder, der nach Norm DIN EN 61076-2-105 spezifiziert ist, gibt es vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Er wird bereits erfolgreich zur Erfassung von meteorologischen Daten an Wetterstationen, im Auto-motivbereich für Drucksensoren an Prüfständen, bei kompakten Roboteranwendungen oder im Luftverkehr an Drohnen zur Aufnahme von Daten eingesetzt. Die Binder-M5-Steckverbinder können individuell auf Kundenbedürfnisse hin in Leitungsmaterial PUR oder PVC und Länge konfiguriert werden.



