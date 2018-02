Digitalisierung on Track

Produzierende Unternehmen suchen nach Lösungen, um neue Produkte immer schneller auf den Markt zu bringen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Herausforderung dabei ist, eine möglichst hohe Gesamtanlageneffektivität und Produktivität selbst bei der individualisierten Massenproduktion in Losgröße 1 zu erreichen. »Die viel diskutierte Digitalisierung auf der Basis von Kommunikationstechnologien und Software reicht dazu nicht aus«, sagt Robert Kickinger, Manager Mechatronic Technologies bei B&R. Auch der Transport der Produkte in Maschinen und Anlagen muss auf die neuen Anforderungen hin optimiert werden. »Mit der Entwicklung des intelligenten Transportsystems Acopostrak haben wir revolutionäre Möglichkeiten für wegweisende neue Maschinenkonzepte geschaffen«, verdeutlicht Kickinger.

Welche Eigenschaften machen das intelligente Transportsystem für die Automati-sierung von Prozessen nun so einzigartig? »Da ist zum einen die Weiche. Sie funktioniert rein elektromagnetisch und damit völlig verschleißfrei«, beschreibt Kickinger. Wie bei einer Weggabelung lassen sich mit der Weiche des Acopostrak nicht Autos, sondern Produktströme zusammenführen oder trennen. Die Weiche löst bei voller Geschwindigkeit der Shuttles aus und beeinträchtigt damit nicht die Produktionsgeschwindigkeit«, hebt Kickinger hervor. So ermöglicht sie, Massenprodukte wie einen Sechserpack mit Getränken individuell mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen in Echtzeit zusammenzustellen – drei hiervon, zwei davon und eins davon –, und zwar ohne Umbaumaßnahmen an der Hardware. Auch lassen sich mit der Weiche nach einer Qualitätskontrolle fehlerhafte Produkte an Ort und Stelle aussortieren. Das wirkt sich im Gegensatz zu herkömmlichen Maschinen oder Anlagen, bei denen mangelhafte Produkte meist bis zum Ende durch die Produktion geschleust und erst dann entnommen werden, positiv auf die Gesamtproduktivität aus.

Parallele Bearbeitung Die Möglichkeit, mit dem Transportsystem parallel produzieren zu können, steigert ebenso die Produktivität. Mithilfe von Weichen lässt sich ein Produktstrom auf mehrere Bearbeitungsstationen verteilen und anschließend wieder zusammenführen. Einzelne Bearbeitungsschritte, die länger dauern, verlangsamen nicht mehr die Geschwindigkeit der Produktion. »Damit braucht der Endkunde für einen höheren Output keine proportional größere Maschinenstellfläche mehr«, so Kickinger.

Der Acopostrak führt also zu einer höheren Produktivität pro Fläche. Maschinen oder Anlagen, die auf dem intelligenten Transportsystem basieren, können bei Bedarf modular und flexibel um einzelne Trackelemente und Bearbeitungsstationen erweitert werden, um die Produktivität zu steigern. Damit wird die skalierbare Maschine Realität. Ebenso lassen sich mit Acopostrak Maschinen und Anlagen bauen, die hochflexibel auf Fehler reagieren. Tritt zum Beispiel bei einem Ventil einer Abfüllanlage ein Fehler auf, wird dieses Ventil einfach nicht mehr angefahren und es entsteht kein Ausschuss durch das defekte Ventil.

Umrüstung bei voller Geschwindigkeit Eine weitere hervorzuhebende Eigenschaft des Transportsystems ist, dass sich die Shuttles im laufenden Betrieb und ohne Werkzeug tauschen lassen. Das sorgt für eine besonders hohe Verfügbarkeit. Beim Produktwechsel muss der Bediener lediglich die Räder der gerüsteten Shuttles auf die Führungen setzen.

Durch Permanentmagnetkraft werden die Shuttles dann am Track gehalten. Noch effizienter wird die Umrüstung, wenn eine Servicelinie am Track vorhanden ist. »Wir können uns das wie bei einer Wechselbank beim Eishockey vorstellen«, erklärt Kickinger. Auf der Servicelinie werden die neuen Shuttles angebracht und über eine Weiche in die Produktivlinien des Tracks eingeschleust. Zeitgleich werden die nicht mehr benötigten Shuttles auf die Servicelinie umgeleitet. »All das passiert bei voller Produktionsgeschwindigkeit«, betont Kickinger.

Das besonders flexible Design des Acopostrak erlaubt es, alle möglichen offenen und geschlossenen Formen auf der Basis einer Gitterstruktur zu bauen und miteinander zu kombinieren. Das Track-System ist im Kern ein Linearmotor, der modular aus vier Elementen aufgebaut wird: ein Geraden-Element, ein 45°-Element und zwei 22,5°-Elemente – eins nach rechts und eins nach links gebogen. »Der Acopostrak passt sich optimal an die Gegebenheiten der Produktionsanlagen an«, weiß Kickinger und ergänzt: »Zudem ermöglicht der Acopostrak völlig neue Maschinendesigns, die bisher nicht umsetzbar waren.«

Hochdynamisch und flexibel Das intelligente Transportsystem ist nicht nur sehr flexibel, sondern auch hochperformant. Das System verfügt über eine Beschleunigung von mehr als fünf g und erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von mehr als vier Meter pro Sekunde. Der minimale Produktabstand liegt bei 50 Millimeter. Kickinger unterstreicht: »Ein System mit diesen Performancedaten in Kombination mit Weichen und der weitreichenden Designflexibilität ist ein Novum am Markt.«

Damit der Acopostrak in kurzer Zeit zum Laufen kommt, stellt B&R umfangreiche Softwarefunktionen zur Verfügung. Der Applikationscode ist in der Simulation ebenso wie auf der realen Hardware uneingeschränkt lauffähig. »Der Anwender kann während der Entwicklung beliebig zwischen Simulation und realer Hardware wechseln«, berichtet Kickinger. Das verkürzt die Entwicklung und Inbetriebnahme.

Prozessorientierte Programmierung Die Programmierung des Tracks erfolgt prozessorientiert. Der Programmierer beschreibt Regeln, die den Produktfluss am Track definieren. Das geht schneller, als eine hohe Anzahl an Achsen oder Shuttles einzeln zu programmieren. Der Entwickler der Applikationssoftware wird zudem durch eine integrierte Kollisionsvermeidung entlastet, die für einen reibungslosen Fluss der Produktion sorgt.

Mit dem Acopostrak hat der Automatisierungsspezialist B&R eine Lösung geschaffen, mit der sich flexible und modulare Anlagen hochrentabel betreiben lassen. »Mit unserem System ermöglichen wir eine hohe Ge-samtanlageneffektivität, eine hohe Rendite und kurze Time to market«, so Kickinger abschließend. Damit rückt die individuelle Massenproduktion in großem Stil in greifbare Nähe.

