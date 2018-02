Comau Robotics mit neuem Distributor

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist Berger Positec Spezialist für den Vertrieb von Positionier- und Automatisierungslösungen sowie Serienprodukten. Das Portfolio des Unternehmens deckt die Bereiche Steuern, Regeln und Bewegen ab und wird nun erweitert um die Comau Roboterpalette mit Traglasten von 3 bis 650 kg sowie Laserquellen, fahrerlosen Transportsystemen und Schweißzangen.

„Wir freuen uns, einen so geeigneten Partner zur Betreuung unserer österreichischen Kunden gewonnen zu haben. Berger Positec ist sehr erfahren und garantiert unseren Kunden kurze Reaktionszeiten und Spitzensupport“, erklärt Tobias Daniel, Head of Sales and Marketing bei Comau Robotics and Automation Products.