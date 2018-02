Yaskawa erneut unter den „Top 100 Global Innovators“

Der Medienkonzern Thomson Reuters hatte die Auszeichnung 2011 ins Leben gerufen. Kriterien für die Auswahl der 100 innovativsten Unternehmen weltweit sind die globale Reichweite, die Anzahl angemeldeter Patente sowie der nachhaltige Einfluss von Erfindungen auf die Gestaltung der Zukunft.

Vor über 100 Jahren gegründet, zählt Yaskawa zu den Pionieren in den Bereichen Antriebstechnik, Industrieautomatisierung und Robotik. Damals wie heute stehen Lösungen für die Industrie von morgen besonders im Fokus: „Wir investieren aktuell stark in Themen rund um Industrie 4.0 und nachhaltige Energienutzung“, erklärte Manfred Stern (CEO & President, YASKAWA Europe und Corporate Vice-President, YASKAWA Electric) anlässlich der Auszeichnung. „Derzeit laufen in allen Unternehmensbereichen zahlreiche Projekte auf diesem Gebiet, die auch von Thomson Reuters gesehen und mit dieser Auszeichnung gewürdigt wurden.“

Mit dem Lösungskonzept „i3-Mechatronics“ schlägt Yaskawa dabei die Brücke zwischen klassischer Mechatronik und digitalen Technologien. „i3“ steht für integriert – intelligent – innovativ. Durch die Möglichkeit, Maschinen- und Prozessdaten zu generieren und zu analysieren, erhöht i3-Mechatronics Produktivität und Qualität.