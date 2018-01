Tochtergesellschaft in Japan

Er ist Nachfolger von Dr. Takashi Kabe, der nach vielen erfolgreichen Jahren als Leiter des bisherigen Schmersal Vertriebsbüros in Japan Ende 2017 in den verdienten Ruhestand gegangen ist. Tetsuya Horimoto ist Elektroingenieur mit langjähriger Managementerfahrung bei namhaften internationalen Unternehmen der Automatisierungsbranche und darüber hinaus TÜV-zertifizierter Functional Safety Engineer. „Mit der Gründung der Tochtergesellschaft in Tokyo wird Schmersal sein Angebot an sicherheitstechnischen Komponenten und Systemen für den japanischen Markt ausweiten. Darüber hinaus werden wir unseren Kunden verstärkt die umfangreichen Service-Leistungen unseres Geschäftsbereichs tec.nicum vor Ort anbieten können“, erklärt Tetsuya Horimoto. „Unsere Kunden in Japan kommen überwiegend aus dem Maschinenbau, der Stahlindustrie, dem Automobilsektor und dem Aufzugsbau. Insbesondere die japanischen Maschinenbauhersteller exportieren einen Großteil ihrer Produkte. Gerade diese Kunden können wir mit dem fundierten Know-how unserer tec.nicum-Experten über die unterschiedlichen internationalen und europäischen Rechtsvorschriften und Normen zur Maschinen- und Arbeitssicherheit sowie den entsprechenden Sicherheitslösungen unterstützen“. Die neugegründete Schmersal Japan KK befindet sich am selben Standort wie die das bisherige Schmersal Japan Branch Office – die Kontaktdaten bleiben bestehen: Schmersal Japan KK 3-39-8 Shoan, Suginami-ku Tokyo 167-0054 Japan Phone: +81-3-3247-0519 Fax: +81-3-3247-0537 E-Mail: safety@schmersaljp.com www.schmersal.jp www.schmersal.com