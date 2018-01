Doppelspitze

Manfred Braun kann auf über 20 Jahre Führungserfahrung in mittelständischen Unternehmen zurückblicken. Seine Ziele bei noax beschreibt Manfred Braun folgendermaßen: „noax ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von Industrie-PCs. Ich freue mich sehr die Erfolgsgeschichte jetzt persönlich mit weiterzuschreiben und das Wachstum besonders im Ausland mit zu gestalten.“ Verena Schechner fügt hinzu: „Um den Wachstumskurs der vergangenen Jahre weiter voran zu treiben und zu beschleunigen, konnten wir mit Manfred Braun, eine erfahrene Führungskraft gewinnen. Mit dieser Verstärkung und dem kontinuierlichen Ausbau unserer Produkte und Services stellen wir sicher, dass wir unseren Kunden auch in Zukunft immer die jeweils passenden Industrie-PC-Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen von Industrie 4.0 über Lebensmittelproduktion bis hin zur Logistik anbieten können. Und dies natürlich in der bekannten noax-Qualität.“ www.noax.com