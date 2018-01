Erfahren, vernetzt, spezialisiert

LINX greift bei der Verbreitung von zenon auf ein großes, etabliertes Vertriebs- und Partnernetzwerk zurück. „Wir freuen uns sehr mit unserem neuen Distributor LINX in den japanischen Markt einzutreten. Unsere Lösungen basierend auf zenon passen sehr gut zum Hightech-Land Japan. Wir sehen sehr großes Marktpotenzial und wollen die Experten von LINX bestmöglich unterstützen“, sagt Stefan Reuther, Chief Sales Officer bei Copa-Data. Mehrere Techniker von LINX wurden bereits auf zenon geschult und sie können ihr Wissen ab sofort an ihre Kunden und Partner weitergeben. Auch erste zenon-Projekte mit einem Systemintegrator aus Japan werden bereits umgesetzt. Als zenon-Distributor vermarktet und vertreibt LINX die Software künftig exklusiv im japanischen Markt. LINX bringt viele Jahre Erfahrung als Distributor von Automatisierungslösungen und Machine Vision Systemen mit in die Kooperation. Neben den Headquarters in Yokohama verfügt das Unternehmen über drei weitere Vertriebsbüros in Japan. Monatlich werden technische Trainings durchgeführt. Damit kann ein zeitnaher Know-how-Transfer an die projektdurchführenden Partnerfirmen gewährleistet werden. www.copadata.com