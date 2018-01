Erfolgreiches Jahr

2017 feierte das Unternehmen sein 75-jähriges Firmenjubiläum. Bürgermeisterin Marianne Zollner brachte als Geburtstagsgeschenk die Nachricht über den Baubeginn und die Fertigstellung des Hochwasserschutzes entlang des Inn mit. Somit sind auch für 2018 die Pläne im wahrsten Sinne des Wortes in trockenen Tüchern.

Die nächste Baumaßnahme in Mühldorf ist nämlich bereits in Arbeit: die Dreherei wird erweitert. Ebenfalls im Ausbau ist die Erweiterung der Büroflächen. „Wir rechnen auch in 2018 mit steigenden Mitarbeiterzahlen“, so Woelfl. „Unsere Mitarbeiter sind die Basis für den Unternehmenserfolg.“ „Und so soll es weitergehen. Wir werden uns auch in diesem Jahr anstrengen, neue, innovative Steckverbindungssysteme auf den Markt zu bringen und unsere Kunden bestmöglich bedienen“, sagt Dr.-Ing. Kurt Woelfl, Geschäftsführer der ODU-Gruppe.

ODU sorgt auch für qualifizierten Nachwuchs. Aktuell absolvieren etwa 110 junge Leute ihre Ausbildung in Mühldorf. Das auf das Unternehmen zugeschnittene Ausbildungsprogramm wird auch an den Produktionsstandorten in Rumänien und China eingeführt.

www.odu.de