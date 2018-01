WEG verstärkt mit Hans-Peter Burkhardt den Vertrieb für die Produkte der Watt Drive Antriebstechnik GmbH, mit Hauptsitz im österreichischen Markt Piesting. Seit Anfang Januar 2018 ist Burkhardt Teil des Außendienstes im nordrhein-westfälischen Unna. Mit einer Ausbildung zum Industriemechaniker bei ThyssenKrupp begann Hans-Peter Burkhardt seine Karriere im Jahre 1999. Danach folgte ein Maschinenbau-Studium an der Fachhochschule Südwestfalen. Bevor er bei Watt Drive startete, machte Burkhardt noch einen Zwischenstopp als Projektleiter für stationäre Wasserlöschanlagen bei der Brunel GmbH. Seit April 2013 ist er Teil des Vertriebsteams bei Watt Drive und war dort im Innendienst für die Angebotserstellung und Kundenbetreuung des Getriebe- motorenvertriebs verantwortlich, bevor er jetzt in den Außendienst wechselte. Thomas Nickisch kommentiert: „Durch seine langjährige Erfahrung im Innendienst kennt Hans-Peter Burkhardt die Vertriebsstrukturen und die Herausforderungen, denen wir uns im Markt als global agierender Komplettanbieter in der Antriebstechnik stellen, genau. Wir freuen uns, den Watt Drive-Vertriebsaußendienst mit Hans-Peter Burkhardt um einen weiteren Experten vergrößern zu können.“ www.weg.net