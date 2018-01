Praxisnahe Lösungen

Mit „MotoTraining“ hat Yaskawa eine kompakte und mobile Roboter-Einheit speziell für Schulungs- und Demozwecke entwickelt. Montiert auf einem Tisch lässt sie sich leicht im Raum bewegen. Scannerbasierte Sicherheitsfunktionen ermöglichen den Betrieb ohne Einhausung oder Barrieren. Zur Flexibilität trägt zusätzlich der optionale Anschluss an die normale 230V-Versorgung bei. Damit ist die Zelle auch in Bereichen ohne Starkstrom- anschluss einsetzbar. Herzstück der Zelle ist ein Motoman GP8 von Yaskawa, ausgestattet mit einem mechanisch-pneumatischen Greifer und einem Vakuumgreifer. Die kompakten und extrem schnellen Handling-Roboter der GP-Serie wurden für besonders schnelle Füge-, Verpackungs- und allgemeine Handhabungsapplikationen entwickelt. Gesteuert werden die Roboter der GP-Serie mit der neuen Hochleistungssteuerung Motoman YRC1000. Auch Klocke Engineering integriert als Systempartner von Yaskawa regelmäßig Motoman-Industrieroboter als Komponenten in seine Automationslösungen. Als aktuelles Beispiel präsentiert Klocke Engineering auf der „Nortec“ eine modulare Roboterzelle zum Palettieren von Werkstücken an CNC-Bearbeitungszentren. www.yaskawa.eu.com www.klocke-engineering.de