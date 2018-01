Kompaktantriebe mit Bus-Schnittstelle

Mit der integrierten frei programmierbaren Ablaufsteuerung (SPS Funktionalität) können Technologiefunktionen direkt im Antrieb realisiert werden; die bisher erforderliche SPS wird entlastet oder kann im Idealfall komplett entfallen. Die Ansteuerung kann dabei über die digitalen und analogen Ein- und Ausgänge erfolgen. Damit wird das Produktprogramm der Industrie 4.0 fähigen Antriebssysteme um ein weiteres Elektronikmodul erweitert. Diese kompakten Antriebssysteme bieten in vielen Applikationen eine kostenoptimierte Alternative zu klassischen AC-Servomotoren. Im Vergleich zu AC-Normmotoren mit Frequenzumrichtern überzeugt diese Baureihe mit einem besseren Wirkungsgrad sowie einer höheren Leistungsdichte. Der ECI 63.xx K5 unterstützt die Kommunikations- und Bewegungsprofile nach IEC 61800-7 (DS402). Das bedeutet, dass der Antrieb in Positionier-, Drehzahl- oder Strom- bzw. Momentenregelung betrieben werden kann. Darüber hinaus kann der Antrieb dank der integrierten Intelligenz ähnlich einer SPS frei programmiert werden. Beispielsweise wird eine Funktion so implementiert, dass der Antrieb über die integrierten I/Os nahezu beliebig ansteuerbar ist, ohne dass Fahrbefehle über CANopen notwendig wären. Durch die integrierte SPS Funktionalität kann der Antrieb auch als CAN-Master eingesetzt werden. Dadurch können bei weniger komplexen Applikationen Netzwerke aufgebaut werden, die als Stand-alone-Applikation ohne übergeordnete SPS arbeiten. Die Möglichkeit, auf eine übergeordnete SPS zu verzichten, wirkt sich positiv auf die Kostensituation aus. www.ebmpapst.com