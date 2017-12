Sicher ist sicher

Das Baukastensystem Tox-Controls umfasst in den drei Kategorien »rein pneuma-tische Steuerungen« sowie »Impulssteuerungen« und schließlich »elektrische Steuerungen« das komplette Programm an Sicherheitssteuerungen aus dem Hause Tox. Die Steuerungen dienen zur Ansteuerung von pneumatischen oder pneumohydraulischen Zylindern (Tox-Kraftpaket), die wiederum als Presskraft-Antriebe in Pressen und Montage- sowie Sondermaschinen Verwendung finden. Besondere Erwähnung verdient hier die 2-Hand-Sicherheitssteuerung STE 336-600, da sie als »elektrische Steuerung« universell sowohl zur einfachen Ansteuerung der besagten Zylinder als auch zur Steuerung von anspruchsvollen Funktionen in Pressensystemen eingesetzt werden kann. Außerdem verfügt sie als standardisierte, programmierbare Steuerung über festgelegte prozessrelevante Zusatzfunktionen und kann zudem in gewissem Umfang flexibel an die Gegebenheiten der jeweiligen Presse/Maschine angepasst werden.



