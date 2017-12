Dieser besonders kleine Sensor bewahrt Mitarbeiter vor Verletzungen, indem er Maschinen und Anlagen abschaltet oder erst gar nicht in Betrieb nimmt, solange die trennende Schutzeinrichtung nicht ordnungsgemäß geschlossen ist. Seinen besonderen Fokus hat das Unternehmen aus Porta Westfalica bei dieser Neuentwicklung auf das zum Sensor gehörige Diagnosesystem gelegt: Es liest eine Vielzahl an Daten aus und macht sie zentral und flexibel im Sinne einer intelligenten Produktion verfügbar. »Ein solches Verfahren ist bislang einzigartig am Markt«, erläutert Marcus Scholz, Produktmanager bei der Bernstein AG.



www.bernstein.eu