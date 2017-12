Highspeed fürs Netzwerk

Diese sind besonders für schnelle Datennetzwerke in der Industrie-Automatisierung ausgelegt. Neben den bisher verfügbaren geraden Versionen sind jetzt auch abgewinkelte 90-Grad-Varianten erhältlich. Damit können selbst besonders platzkritische Anwendungen adressiert werden. Die Provertha-M12-X-Code-Stecker sind nicht nur besonders kompakt in ihrer Bauweise, sie erfüllen auch die hohe Übertragungsleistung gemäß den TIA-568- und ISO/IEC-11801-Cat6A-Spezifikationen mit bis zu 500 MHz für 10-Gbit/s-Ethernet. Dank der X-codierten Stecker mit Steckgesicht gemäß IEC 61076-2-109 können in dem bewährten und populären M12-Gehäuse durchgängige Systeme für die 10-Gbit/s-Übertragung aufgebaut werden. Im Vergleich zu herkömmlichen, D-codierten M12-Steckverbindern (10/100 Mbit/s) ist die Übertragungsgeschwindigkeit etwa um den Faktor 100 höher.



