Sehr entgegenkommend

In der Praxis profitieren Kunden von der dreiteiligen Anzeige gleich mehrfach: Komplexe Einstellvorgänge können zum Beispiel parallel zu laufenden Messungen vorgenommen werden. Unterbrechungen sind damit obsolet. Die dreifarbige LCD-Anzeige in Rot, Orange und Grün erlaubt zudem das schnelle Ablesen auf einen Blick. Für einen Pluspunkt in Sachen Erhalt von Messwerten sorgt der persistente Speicher. Er zeichnet die gemessenen Min- und Max-Werte auf und stellt diese nach dem Abschalten weiter zur Verfügung.



Nutzbar sind die Messwertanzeigen der Serie PSE300AC für jeden Sensor, der über einen Spannungs- oder Stromausgang von 1 bis 5 VDC oder 4 bis 20 mA verfügt. Der Schaltausgang der PSE300AC-Serie lässt sich zwischen NPN oder PNP umschalten. Anwender müssen daher weniger Artikel und Referenzen auf Lager halten und sparen so Lagerfläche und -kosten. Die Schutzart entspricht IP65. Sie sind damit auch für raue Einsätze geeignet. Selbst spritzendes Wasser oder Öl machen ihnen nichts aus. Die Schaltzeit beträgt nur eine Millisekunde.



www.smc.de