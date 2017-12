Effektiver verpacken

Viele Unternehmen haben die Tribo-Filamente von Igus bereits genutzt. Unter den Kunden war auch die Carecos Kosmetik GmbH, die sich mit folgendem Problem konfrontiert sah: Stand ein Produktwechsel an, musste sie neue Greifer für die Verpackungsmaschinen anfertigen lassen, die Deckel greifen und auf Dosen schrauben. Hier wählte der Kunde zuvor das aufwendige Fräsen eines Greifers aus Aluminium. Das kostete nicht nur bis zu 10.000 Euro pro Exemplar, sondern dauerte auch sechs Wochen. Eine zu lange Wartezeit in einer Industriebranche, in der es in der beginnenden Industrie-4.0-Ära zunehmend darum geht, auch Kleinserien wirtschaftlich produzieren zu können. Die Lösung: Der Verpacker hat mit dem tribologisch optimierten Iglidur I150 Filament ein extrem stabiles und zugleich sehr schlagzähes Material für den 3D-Druck gefunden, mit dem ein Greifer bereits innerhalb von zehn bis zwölf Stunden gedruckt werden kann.



www.igus.de