Zukunft der Roboter-Programmierung

Selbst bei Unikaten (Losgröße 1) automatisiert Instantpro IRPS alle Programmierschritte höchst effizient. Das »Instant Robot Programming System« (Sofort-Programmiersystem für Roboter) verzichtet völlig auf Online- oder Offline-Programmierung. Nach einem 3D-Scan jedes Werkstücks wird den tatsächlichen Abmessungen das entsprechende Material automatisch aus einer lernenden Datenbank zugeordnet. Und auf einen Fingertipp am Touchscreen beginnt der Schweißvorgang. So schnell und einfach konnten variable Einzelstücke bisher nicht geschweißt werden.



»Aus unserem Kundenkreis wurde vielfach der Wunsch an uns herangetragen, eine offene, systemunabhängige Lösung zu schaffen, die auch kleine Serien und Einzelteile automatisiert schweißen kann«, erklärt Emil Exner, Geschäftsführer und Inhaber von Exner Ingenieurstechniek. »Beispielsweise im Stahlhochbau sieht jeder Stahlträger etwas anders aus, sei es wegen unterschiedlicher Abmessungen oder abweichender Befestigungsplatten und Anschlüsse. Nach aufwendiger Entwicklungsarbeit führen wir nun unser einzigartiges Produkt Instantpro IRPS auf dem Markt ein. Mit diesem System können Mitarbeiter ohne Programmier- und Schweißkenntnisse durch einen Schweißroboter innerhalb von Sekunden den Schweißauftrag perfekt ausführen lassen – von der Einzelstückfertigung bis zu Kleinserien.«



