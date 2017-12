Ein Vierteljahrhundert IPTE

Im Jahr 1992 gründeten fünf Ingenieure in Belgien ein kleines Unternehmen für Testautomatisierung und legten damit den Grundstein für die spätere IPTE FA, Integrated Production and Test Engineering. Was vor 25 Jahren als kleiner Fertigungsbetrieb begann, hat sich zum internationalen Lieferanten für modernste Automatisierungslösungen entwickelt. Zu den Kunden zählen namhafte Hersteller der Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, Industrie- und Kfz-Elektronik, Kfz-Zulieferindustrie sowie aus allen Bereichen der Montagetechnik und des verarbeitenden Gewerbes.



»Wir haben dieses Jubiläum durch großes Engagement und harte Arbeit unserer Belegschaft sowie durch unsere Kultur der Kundenorientierung, die im gesamten Unternehmen gelebt wird, erreicht. Seit 25 Jahren engagieren wir uns in der Produktinnovation und der Produktionseffizienz, um unseren Kunden Automatisierungsprodukte und Service von höchster Qualität zu liefern. Auch in Zukunft werden wir den Blick darauf nicht verlieren, von wo aus wir gestartet sind, und was wir seitdem erreicht haben. Daran werden wir auch unsere Pläne für die Zukunft ausrichten«, so Vladimir Dobosch, CEO der IPTE FA.



www.ipte.com