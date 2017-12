Dabei sein ist alles

Mit diesem Roboter muss anschließend eine definierte Aufgabe erfüllt werden. Als Neulinge in ihrer Altersklasse erreichte das Team den 21. Platz und konnte so seinen Erfolg vom letzten Jahr steigern.

Vom 10. bis 12. November trafen sich in Costa Rica Mannschaften aus 53 Nationen, um an der diesjährigen World Robot Olympiade (WRO) teilzunehmen. Bei dem Wettbewerb geht es darum, mit einem selbst gebauten Lego Roboter und einer eigens programmierten Software eine Problemstellung innerhalb eines definierten Zeitrahmens zu erfüllen.

In diesem Jahr beschäftigten sich alle Aufgaben des Wettbewerbs rund um das Thema „Erneuerbare Energien“. Für Deutschland mit am Start: Das Team Robo TV vom Overather Paul-Klee-Gymnasium, unterstützt vom Motion Plastics Spezialisten Igus. Das dreiköpfige Team bestehend aus Lukas Zink, Christian Weyers und Alexander Albers konnte sich im regionalen und auch im deutschen Vorentscheid erfolgreich für die internationale Olympiade qualifizieren.

Bereits im letzten Jahr nahm das Team erfolgreich an der World Robot Olympiade in Indien teil, damals noch in der Junior Klasse der 13 bis 15-Jährigen. In diesem Jahr trat Robo TV aufgrund des Alters der drei Jugendlichen in der Senior Klasse an. „Das bedeutet, dass wir jetzt eine bedeutend komplexere Aufgabe erfüllen müssen“, erklärte Alexander Albers vom Robo TV Team vorab. „Aus zwei verschiedenen Lego Rahmen und zwei Kunststoffbausteinen gilt es eine ‚Windturbine‘ zu bauen, dafür müssen unterschiedlichste Kriterien wie Position und Farbe der Bausteine und Rahmen beachtet werden.“

Für die diesjährige Olympiade wurde der Roboter komplett neu gebaut. Das bedeutete rund 200 Stunden Arbeit allein für die Hardware plus Zeit für die Programmierung. Bei Ankunft in Costa Rica mussten die Schüler ohne Hilfsmittel den Roboter zunächst komplett neu zusammenbauen. Damit wurde sichergestellt, dass der Roboter von den Schülern selbst konstruiert wurde. Anschließend wurde die Software an die Gegebenheiten vor Ort, wie beispielsweise die Lichtverhältnisse, angepasst. Im letzten Jahr erreichte das Team eine Platzierung im obersten Drittel der Junior Klasse. In der Senior Klasse starten die drei Jungen aus Overath nun ganz neu und schafften ihre Platzierung in der neuen Klasse mit dem 21. Platz von 75 Teilnehmern um acht Plätze gegenüber dem Vorjahr zu verbessern.

Von den dreidimensionalen Energieketten Triflex über die Roboterspezialleitungen Chainflex und Linearführungen Drylin bis hin zum Low-Cost-Roboterbaukasten Robolink bietet Igus selbst unterschiedlichste Kunststofflösungen für den Einsatz in der Robotik an. Projekte wie Robot TV sponsert Igus im Rahmen des „Young Engineers Support“ (yes). Das Unternehmen fördert vielfältige innovative und kreative Projekte von Schülern, Studenten und jungen Bastlern mit kostenlosen Produktmustern und technischer Beratung. Mehr Information zum Young Engineers Support von Igus finden sich unter www.igus.de/yes