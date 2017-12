Fit für Robotik und Industrie 4.0

Die neuen Kinematics 3D-Leitungen sind von A bis Z für Robotereinsätze ausgelegt und meistern auch schwierigste Bewegungsabläufe. Sie bestechen durch schlankes Design, extreme Torsionsfestigkeit, Beständigkeit gegen Umweltbelastungen und chemische Einflüsse, mechanische Robustheit und höchste Agilität. „Die neue Serie ist unsere Antwort auf die steigenden Anforderungen im rasant wachsenden Robotermarkt“, so Sven Seibert, Leiter Produktmanagement & Technik bei TKD. „In der digitalisierten Welt der Industrie 4.0 nimmt die Bedeutung automatisierter Prozesse stetig zu. Analog entwickelt sich der Markt für Industrieroboter mit hoher Geschwindigkeit und neuen Herausforderungen.“ Für 2019 rechnet die International Federation of Robotics (IFA) weltweit mit gut 2,6 Millionen Industrierobotern – etwa eine Million mehr als noch im Jahr 2015. Die Kinematics 3D-Serie deckt ein breites Spektrum verschiedenster Kabeltypen ab, unter anderem Mess- und Systemleitungen, Servo- und Motorleitungen sowie Steuer- und Leistungsleitungen. Die adhäsionsarmen und torsionsfesten Roboterleitungen wurden speziell für industrielle Anwendungen mit komplexen, hochflexiblen Bewegungsabläufen entwickelt. Ihr Einsatzgebiet reicht von Energieführungsketten über Pick & Place-Einheiten bis zu automatisierten Fertigungssystemen. Eine extrem torsionsfähige, verzinnte Kupferumlegung garantiert die EMV-gerechte Kabelabschirmung (C-PUR Versionen). Bestens geeignet sind diese Leitungen daher auch für raue Einsätze mit höchster mechanischer Beanspruchung bei gleichzeitiger Biege- und Torsionsbelastung. Bei der Kinematics 3D-Serie sind Torsionswinkel von bis zu + 360° je Meter Kabellänge (+ 180°/m für geschirmte Varianten) zulässig. Die auf minimale innere Friktion getrimmte Anordnung der einzelnen Kabelelemente sowie der Einsatz von Gleitbewicklungen sorgen für höchste Agilität. Sämtliche Typen mit mehr als 12 Adern sind bündelverseilt, was ein Höchstmaß an Flexibilität und Stabilität garantiert. Die halogenfreien Kinematics 3D-Leitungen sind öl- und UV- beständig und können sowohl in Gebäuden als auch im Freien eingesetzt werden. Sämtliche Typen sind UL/CSA-zertifiziert und werden damit auch Anforderungen für die USA und Kanada gerecht – wichtig vor allem für den exportorientierten Maschinen- und Anlagenbau. www.tkd-kabel.de