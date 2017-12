Integration von IIoT-Lösungen

Auf Basis der IIoT-Plattform von Kuka werden die Vici-Energies-Marken für ICT und Industrie, Axians und Actemium, ganzheitliche Industrie-4.0-Lösungen realisieren - von der Konzeption bis zur Systemintegration. Durch die Kooperation wollen Kuka und Vinci Energies den wachsenden Bedarf von Produktionsunternehmen nach datengetriebener Prozessoptimierung passgenau bedienen. Die Zielmärkte von Vinci Energies und Kuka komplettieren sich ideal, so dass eine branchenübergreifende Lösungserarbeitung möglich wird. Zudem ergänzt Kuka über die Zusammenarbeit gezielt die Skalierbarkeit zur Programmierung von IIoT-Microservices des internen Plattform-Anbieters connyun. Für Integratoren wie Actemium besteht die Möglichkeit, über Digitalisierung zusätzliche Services und Optionen basierend auf den Industrie-4.0-Technologien anzubieten - sowohl für Neukonzeptionen als auch für den gesamten bestehenden Anlagenbereich. Über die Partnerschaft werden diese Services und Dienstleistungen nahe an den Anforderungen der jeweiligen Fokusmärkte ausgerichtet. "Seit vielen Jahren arbeitet Kuka mit Integratoren zusammen und bietet Kunden so optimale, individuell zugeschnittene Automatisierungslösungen. Durch die Kooperation mit Vici Energies Deutschland erweitern wir das Angebotsspektrum rund um das Thema Industrial Internet of Things", sagte Dr. Christian Schlögel, Chief Technology Officer bei Kuka. "Die Kooperation ist ein wichtiger Baustein im IIoT-Ecosystem, von dem schlussendlich der Endkunde profitiert." Anfang 2018 wird im neuen Digital Lab von VinciI Energies in Frankfurt am Main die IIoT-Plattform der Kuka-Tochter connyun implementiert. Anhand einer roboterbasierten Anwendung werden hier Optimierungsprozesse aufgezeigt. Dabei werden Roboter- und Prozessdaten gesammelt, analysiert und konkrete Handlungsempfehlungen zum Prozessaufbau abgeleitet. Axians übernimmt als Spezialist für Analytics & IIoT-Plattformen die Architektur und Entwicklung der prozessspezifischen Softwaremodule und Schnittstellen. Durch Veränderung der Variablen können Szenarien und Prinzipien zum Ausbau komponentenübergreifender Effizienzsteigerung erarbeitet werden. Actemium wird eng in Produkte, Lösungen und Services von Kuka integriert und gemeinsam wird das Digital Lab zur Vorstellung der branchenübergreifenden Anwendungsfälle genutzt. www.kuka.com