High Service

Der Hersteller vergibt den Distribution Award in vier verschiedenen Kategorien an seine erfolgreichsten Distributoren. Annette Landschoof, Produktmanagerin für passive Bauteile bei Schukat, und Bert Schukat, Geschäftsführer, nahmen die Auszeichnung entgegen. Diese kommentierte Silvio Ganzer, Vertriebsmitarbeiter von Panasonic Industry Europe, so: „Wir sind sehr beeindruckt von Schukats Aktivitäten zur Förderung von Panasonic in Europa. Basierend auf POS Sales und Kundenakquise ist Schukat jetzt ein führender Player für Panasonic im Channel-Vertrieb in Europa.“ Für den Distributor bedeutet die Ehrung eine Bestätigung für die erfolgreiche Partnerschaft mit dem High-Quality-Hersteller. „Panasonic ist ein großartiges Beispiel für eine Franchise, die den Bedürfnissen unserer Kunden entspricht.

Der Hersteller liefert ein breites Technologie-Portfolio an Bauteilen und Komponenten – eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Kondensatoren, exzellente Widerstandstechnologie, innovative Wärmemanagement-Lösungen, GaN-Halbleiter, Kommunikations-ICs und vieles mehr. Das ermöglicht es den Designern, neue Produkte zu entwickeln, die einen funktionellen oder kommerziellen Marktvorteil besitzen“, betont Bert Schukat. Die Zusammenarbeit mit Panasonic will Schukat auch künftig weiter ausbauen.

www.schukat.com