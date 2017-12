Hessen verleiht Ehrenprofessur

Das unermüdliche Engagement des Familienunternehmers wurde jetzt auf besondere Weise gewürdigt. In einer abendlichen Feierstunde auf dem Herborner Stützelberg verlieh ihm das Land Hessen für seine zahlreichen Verdienste die Ehrenprofessur. „Sie sind ein besonderer Hesse“, betonte Boris Rhein, Minister für Wissenschaft und Kunst Hessen, und nannte Dr. Friedhelm Loh einen Glücksfall für das Land. Er zähle mit seinen Stiftungen und seiner engagierten Arbeit zu den großen Bildungsförderern, begründete der Minister eine besondere Ehrung. Stellvertretend für das Land Hessen verlieh er dem Unternehmer jetzt den Titel der Ehrenprofessur: „Neben seinen erfolgreichen Unternehmungen unterstützt Loh zusätzlich Kinder, Jugendliche und Mitarbeiter in ihrer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Das ehrt ihn und macht ihn zu einem würdigen Ehrenprofessor.“ Die Ehrenprofessur wird durch Kabinettsbeschluss verliehen. Festredner aus Politik, Gesellschaft und Wissenschaft waren auf den Stützelberg gekommen, um dem umtriebigen Unternehmer mit Familie, Weggefährten und Führungskräften im feierlichen Rahmen ihre Anerkennung auszusprechen. Demut und Dankbarkeit brachte der Geehrte zum Abschluss des Festaktes zum Ausdruck: „Ich bin ein Beschenkter. Mein Lebensweg ist geprägt durch Vorbilder, an erster Stelle meine Eltern“, betonte Dr. Friedhelm Loh und dankte seiner Frau und Familie, seinen Mitarbeitern und den Menschen der Region auch für ihr Vertrauen. Die Ehrenprofessur sei für ihn vor allem eine Motivation, seiner Verantwortung gerecht zu werden und sich weiter für das Gute einzusetzen: „Alles, was ich erleben durfte, ist ein Geschenk Gottes – ein Geschenk, das ich weitergeben darf“, sagte er und ließ seinen Worten auch gleich Taten folgen. Zum 50. Jubiläum hatte er die Rittal Foundation als Dankeschön an die Region gegründet und mit einer Einlage von fünf Millionen Euro ausgestattet. Inzwischen hat die Rittal Foundation über eine Million Euro für Soziales, Bildung und Kultur an Einrichtungen insbesondere in der Region gespendet. Anlässlich der Verleihung stockte er das Stiftungskapital der Rittal Foundation auf 20 Millionen Euro auf. „Wir tragen Verantwortung für Menschen, die benachteiligt sind“, betonte er: „Der Staat kann vieles bewirken, aber er kann keine Nächstenliebe üben. Wir sind eine Wertegemeinschaft. Ich sehe an dieser Stelle neben allem wirtschaftlichen Engagement hier meine soziale Verantwortung.“ www.friedhelm-loh-group.com www.rittal.de