Neue Generation von Industrie-PCs

Ausgestattet mit aktuellen Intel Prozessoren unterschiedlicher Leistungsklassen eröffnen die Box- und Panel-PCs der Baureihen PR und VR ein gut abgestuftes System für verschiedenste Aufgaben einschließlich Industrie 4.0-Anwendungen mit hohen Datendurchsätzen. Zur Visualisierung und Bedienung der Box-PCs stehen die modernen Multi-Touch-Displays der Reihe DR bereit. Als besonderen Service bietet Bosch Rexroth auch individualisierte Designs an, zum Beispiel mit Aufdruck des OEM-Logos. Die Box-PCs PR eignen sich für den horizontalen oder vertikalen Einbau. Zur bedarfsgerechten Visualisierung und Bedienung sind die hochauflösenden kapazitiven Multi-Touch-Widescreen-Displays der Serie DR in abgestuften Größen von 12 bis 21 Zoll erhältlich. Ihre Anbindung erfolgt wahlweise per Display-Port/USB oder CDI+, wodurch sich mit nur einem bis zu 100 Meter langem Kabel bis zu drei Multi-Touch-Displays ohne Repeater verbinden lassen. Die Panel-PCs VR vereinen die Eigenschaften von PR und DR in einem Gerät und zielen vor allem auf HMI-basierte Anwendungen ab. Im Sinne einer feinen Skalierbarkeit verwendet Bosch Rexroth verschiedene, leistungsseitig abgestufte Intel CPUs. Die Spanne reicht vom Quadcore ATOM-Prozessor mit 1,6 GHz bis zum Mehrkernprozessor i7 mit 2,6 GHz. Neben der bedarfsgerechten CPU-Auswahl zahlt sich auch das wartungsfreie, EMV-, schock- und vibrationsfeste Design positiv auf die Wirtschaftlichkeit aus. Weil die Lösung auf Lüfter und andere bewegliche Teile verzichtet, steigen Energieeffizienz und Langzeitverfügbarkeit. Zudem gewährleistet Bosch Rexroth einen Einsatz der Hardware bis mindestens 2027. Denn die Serie wird mindestens fünf Jahre lang verfügbar sein, gefolgt von weiteren fünf Jahren, in denen Rexroth Serviceleistungen und Ersatzteile vorhält. Zur bedarfsgerechten Ausgestaltung der Konnektivität können Anwender aus einer Vielzahl an Erweiterungsoptionen und zahlreichen Schnittstellen wählen. Sie reichen von WLAN / Bluetooth, Gbit LAN/, RS-232 und RS-422/485 über 4G mit LTE/HSPA+/GPRS und GPS bis hin zu 16 digitalen Ein und acht digitalen Ausgängen. Zusätzlich sind Hardware-Erweiterungen mit Half Size PCIe und Full-Size Mini PCIe Einsteckplätzen möglich. Hochperformante, robuste und RAID-fähige SSD-Speicher ab 32 GB erhöhen die Systemverfügbarkeit und Datensicherheit, insbesondere im Hinblick auf Dokumentationsaufgaben zur Nachverfolgbarkeit aller Prozessschritte. Für vernetzte Umgebungen und datenintensive i4.0-Aufgaben verfügen alle neuen Modelle über taktsynchrone Intel-i210-Chipsätze. Sie bilden die Grundlage für eine echtzeitfähige Ethernet-Kommunikation mit Steuerungen oder übergeordneten Systemen, um die Fertigung zu flexibilisieren oder Taktzeiten zu verkürzen. Die ebenfalls durchgängig installierten TPM 2.0 Module für Security-by-Design dienen dem sicheren, nicht-manipulierbaren Betrieb der Industrie-PCs vom Bootvorgang bis zur laufenden Applikation sowie der internen Speicherung von Zertifikaten, Schlüssel und anderen Schutzmechanismen. www.boschrexroth.com